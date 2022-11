Homem de 38 anos sofre descarga elétrica em poste e é resgatado pelos bombeiros no interior do Acre

“O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre alerta quanto aos perigos envolvendo qualquer tipo de manutenção em rede elétrica, principalmente se não for um profissional especializado na área e que em casos de acidente não se deve tentar salvar a vítima se não tiver os conhecimentos adequados, evitando que se torne mais uma. Se possível, deve-se cessar a fonte de energia e acionar equipes do Corpo de Bombeiros e o Samu.”