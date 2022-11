Operação cumpre seis mandados judiciais contra organização criminosa no Acre

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Acre (MP-AC), em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou, nas primeiras horas desta sexta-feira (25) a Operação “Red Card” com o cumprimento de seis mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa.