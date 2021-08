Homem de 51 anos é preso no interior do Acre por se relacionar com menina de 13 anos há mais de um ano

Um homem de 51 anos foi preso, na tarde dessa quinta-feira (19), na cidade de Epitaciolândia, no interior do Acre, por conviver maritalmente com uma adolescente boliviana de 13 anos. A prisão do homem ocorreu após uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar na delegacia da cidade. A Polícia Civil foi ao local para averiguar a situação e acabou prendendo o homem em flagrante.