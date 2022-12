Homem é assaltado, amarrado, jogado dentro de porta-malas e bandidos incendeiam veículo na BR-317

Na tarde desta quarta-feira, 14, a Polícia Civil em Xapuri, recebeu pedido de apoio da Policia Rodoviária Federal (PRF) para realizar diligência até as proximidades da entrada do município de Xapuri para averiguar um incêndio de um veículo que se dirigia em atitude suspeita para a fronteira do Alto Acre que faz divisa com a Bolívia.

No local, o fato que chamou atenção foi que o veículo se encontrava ainda pegando fogo, sem a presença do proprietário no local do sinistro, demonstrando que tinha sido abandonado há pouco tempo, haja vista que no bagageiro do veículo apresentava bastante peças de roupas, levando ao tirocínio policial que o veículo poderia pertencer algum representante comercial.

Já por volta das 12:00 horas da mesma quarta-feira, a equipe de investigação foi acionada por populares de que um homem estaria na BR-317, próximo ao veículo que tinha sido incendiado pedindo socorro.

Os policiais foram ao local e encontraram um homem de aproximadamente 30 anos de idade residente na cidade de Rio Branco, bastante abalado, que disse que havia sido assaltado em Rio Branco na noite do dia 13, quando foi abordado por um grupo de criminosos que o amarraram e o colocaram no bagageiro do veículo e saíram do local onde teve início ao roubo.

Segundo a vítima, depois de várias horas andando no bagageiro do referido veículo amarrado com suas mãos para trás, percebeu que o veículo apresentou problema mecânico.

Os criminosos retiraram a vitima do bagageiro do veículo e levaram para o meio do mato onde o deixaram amarrado em uma árvore, sendo que por volta das 11:00 horas do mesmo dia conseguiu se soltar e caminhar até a margem da rodovia, momento em que se deparou com seu veículo incendiado pelos criminosos.

A vítima levou os Investigadores até o local no meio do mato onde passou a madrugada e metade da manhã desta quarta-feira amarrado. A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde registrou o boletim de ocorrência e foi encaminhada para Delegacia de Combate a Roubo e Extorsão (DCORE) para ser ouvida, por orientação do Delegado Ricardo Casas.

Os criminosos ainda subtrairam certa quantidade em dinheiro da vítima.