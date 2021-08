Homem fica em estado grave após cair de árvore durante derrubada no interior do Acre

“A equipe encontrou com eles [moradores] no meio do caminho, realizou os primeiros atendimentos e levou a vítima para o Hospital Epaminondas Jácome, que ficam em Xapuri. Lá na unidade de saúde, após avaliação, os médicos viram a necessidade de o homem ser levado para a capital, então, foi feito o pedido e uma equipe se deslocou de helicóptero de Rio Branco com socorristas do Samu para levá-lo à capital”, explicou.