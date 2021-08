Acre tem dois casos e não registra morte pela Covid-19 nesta terça

Em boletim divulgado nesta terça-feira, 3, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou o registro de dois novos casos de infecção por coronavírus, sendo todos confirmados por exames RT-PCR, fazendo com que o número de infectados salte para 87.188 nas últimas 24 horas.

Nenhuma notificação de óbitos foi registrada nesta terça, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 permaneça em 1.802 em todo o estado. Segundo o boletim, 27 pessoas seguem internadas entre leitos de enfermaria e de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) covid-19 no Acre.

Até o momento, o Estado registra 239.068 notificações de contaminação pela doença, sendo que 151.871 casos foram descartados e 9 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. 84.869 pessoas já receberam alta médica da doença.