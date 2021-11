Homem tem casa invadida e é ferido a golpes de terçado na zona rural de Rio Branco

Raimundo Nonato Silva dos Santos, de 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira, 02, após ser ferido a golpes de faca em uma chácara localizada no km 28 do Ramal Limoeiro na região do Quixadá na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da família repassadas a Polícia, Raimundo estava na sua residência deitado no sofá quando o seu vizinho identificado “Caboquinho” invadiu a sua casa e em posse de um terçado desferiu vários golpes que atingiu a cabeça, braços, pernas e as mãos. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Familiares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Raimundo ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características do autor do crime e em seguida fez patrulhamento na região em busca de prendê-lo, porém não obtiveram êxito. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de Ac24horas