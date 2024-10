Honda convoca recall de Civic Hybrid 2023 – 21/10/2024 – Recall

Agencies



Detroit Lions 31–29 Minnesota Vikings

Jake Bates chutou um field goal de 44 jardas faltando 15 segundos para o fim para levar o Detroit Lions à vitória que deu ao Minnesota Vikings sua primeira derrota em um jogo de ida e volta condizente com a divisão mais forte da NFL. Jahmyr Gibbs correu para 116 jardas e dois dos três touchdowns do Detroit no segundo quarto. Jared Goff guiou os Leões 48 jardas em quatro jogadas para chegar ao alcance de seu chutador novato e forçar os Vikings a esgotar seus tempos limite. Bates acertou 10 em 10 em gols de campo nesta temporada. Ambas as equipes estão 5-1 e empatadas na liderança da NFC Norte. Goff acertou 22 a 25 para 280 jardas com dois touchdowns e nenhuma virada em seu terceiro jogo consecutivo com uma classificação de passador de mais de 140, juntando-se a Aaron Rodgers (2011), Kurt Warner (1999) e Roger Staubach (1971) como os únicos zagueiros em História da NFL para realizar o feito.

Cincinnati Bengals 21–14 Cleveland Browns

O quarterback do Browns, Deshaun Watson, sofreu uma possível lesão no tendão de Aquiles no final da temporada na primeira metade da derrota do Cleveland para o Cincinnati, quando Joe Burrow conseguiu sua primeira vitória fora de casa contra o rival estadual do Bengals, AFC North. A perna de Watson dobrou em uma jogada sem contato quando ele recuou para passar faltando 1:26 para o fim do intervalo. Ao plantar, a panturrilha de Watson pareceu tremer antes de ele se render e cair na grama. O combativo Watson, cuja passagem pelo Cleveland (1-6) foi marcada por problemas fora de campo, lesões e mau jogo, cobriu a cabeça com uma toalha ao ser retirado do campo. Os Browns disseram mais tarde acreditar que Watson rompeu o tendão de Aquiles, o que encerraria sua temporada. Burrow lançou dois passes para touchdown no terceiro quarto, quando o Bengals encerrou uma seqüência de seis derrotas consecutivas em Cleveland. Cincinnati (3-4) venceu três de quatro desde que perdeu três consecutivas no início da temporada.

Kansas City Chiefs 28–18 São Francisco 49ers

Patrick Mahomes superou duas interceptações para fazer algumas grandes jogadas com os pés e o Kansas City Chiefs permaneceu o único time invicto da liga depois de derrotar o San Francisco 49ers (3-3) em uma revanche do Super Bowl. As apostas e a qualidade do jogo não estavam no mesmo nível de oito meses atrás, quando Mahomes e os Chiefs venceram os 49ers por 25-22 na prorrogação pelo título. O jogo teve um preço potencialmente alto para o San Francisco, com o craque Brandon Aiyuk expulso após levar uma pancada no joelho direito ao fazer uma recepção no final do primeiro tempo.

New York Jets 15-37 Pittsburgh Steelers

Russell Wilson lançou dois touchdowns e correu para outro em sua estreia em Pittsburgh para levar o Steelers à vitória sobre Aaron Rodgers e o New York Jets. Wilson, de 35 anos, que passou as primeiras seis semanas assistindo da linha lateral enquanto se recuperava de uma lesão na panturrilha, completou 16 de 29 passes para 264 jardas na vitória do Pittsburgh pela segunda vez consecutiva. Rodgers arremessou para 276 jardas com um touchdown e duas interceptações. Davante Adams fez três recepções para 30 jardas em sua estreia nos Jets. Os Steelers estão 5-2. Os Jets caíram para 2-5.

Houston Texans 22–24 Green Bay Packers

Brandon McManus chutou um field goal de 45 jardas quando o tempo expirou em sua estreia no Green Bay para levar os Packers à vitória sobre o Houston Texans. O Green Bay superou três reviravoltas para vencer sua terceira consecutiva e quebrar a seqüência de três vitórias consecutivas dos texanos. Joe Mixon, do Houston, correu para 115 jardas e dois touchdowns. Ka’imi Fairbairn acertou três a três nas tentativas de field goal e colocou os texanos na frente com um arremesso de 35 jardas faltando 1:44 para o fim. Jordan Love, do Green Bay, acertou 23 de 31 para 214 jardas, com três touchdowns e duas interceptações. CJ Stroud, do Houston, acertou apenas 10 de 21 arremessos para 86 jardas, o menor número de sua carreira, e foi demitido quatro vezes. Ambas as equipes têm registros de 5-2.

Las Vegas Raiders 15–20 Los Angeles Rams

Kam Curl retornou um fumble de 33 jardas para um touchdown e Kyren Williams correu para 76 jardas e mais dois gols na vitória do Los Angeles Rams sobre o Las Vegas Raiders. Cobie Durant teve uma interceptação e mais tarde causou o fumble retornado para um TD de Curl for the Rams (2-4), que forçou quatro turnovers de Gardner Minshew. O quarterback reserva dos Raiders foi forçado a entrar em ação devido a uma lesão precoce na mão de Aidan O’Connell. Minshew passou para 154 jardas para os Raiders (2-5), que perderam três consecutivas.

Titãs do Tennessee 10–34 Buffalo Bills

Amari Cooper marcou o touchdown verde em sua estreia com Buffalo e Josh Allen superou um primeiro tempo lento para lançar dois passes para touchdown em seu 100º início de carreira para ajudar o Bills a se recuperar de um déficit de 10 pontos. A recepção do TD de 12 jardas de Cooper foi sua primeira recepção para o Bills e ocorreu cinco dias depois de ser adquirido em uma troca com o Cleveland Browns. Ty Johnson também marcou em uma recepção de quatro jardas, e James Cook e Ray Davis completaram a goleada com corridas para touchdown. Depois de ser limitado a 4 de 11 para 65 jardas no primeiro tempo, Allen finalizou 21 de 33 para 323 jardas.

Seattle Seahawks 34-14 Atlanta Falcons

Geno Smith passou para dois touchdowns e Derick Hall retornou um fumble de 36 jardas para um placar decisivo, enquanto o Seattle Seahawks quebrava uma seqüência de três derrotas consecutivas com a vitória sobre o Atlanta Falcons. O 4-3 Seahawks encerrou a série de três vitórias consecutivas do Atlanta, encerrando o ataque dos Falcons que teve média de 37 pontos nas duas semanas anteriores. Smith completou 18 de 28 passes para 207 jardas, seu segundo menor rendimento da temporada, mas mais do que suficiente para estrangular os Falcons (4-3). Ele acertou Kenneth Walker em um touchdown de 17 jardas e uma grande pontuação de 31 jardas para DK Metcalf pouco antes do intervalo.

Philadelphia Eagles 28-3 New York Giants

Saquon Barkley correu para 176 jardas e um touchdown contra seu ex-time e Jalen Hurts foi responsável por três gols, levando o Philadelphia Eagles à vitória sobre o New York Giants (2-5). Barkley, que recebeu um coro de vaias da multidão no MetLife Stadium, marcou em uma corrida de três jardas no primeiro quarto e fez corridas longas de 55, 38 e 41 jardas. Ele assinou um contrato de US$ 37,75 milhões com os Eagles fora da temporada, depois de passar suas primeiras seis temporadas com os Giants. Hurts completou 10 de 14 passes para 114 jardas e um touchdown e correu para dois gols para levar o Philadelphia à sua segunda vitória consecutiva. AJ Brown teve cinco recepções para 89 jardas e um touchdown para os Eagles (4-2), que aproveitaram a ausência do left tackle Andrew Thomas (cirurgia no pé no final da temporada) do All-Pro para demitir Daniel Jones em sete ocasiões.

Carolina Panthers 7-40 Comandantes de Washington

Dante Fowler Jr retornou uma interceptação para touchdown e o Washington Commanders superou a perda do quarterback Jayden Daniels para ultrapassar o visitante Carolina Panthers. Daniels, vencedor do Troféu Heisman de 2023 e segunda escolha geral do draft na primavera, saiu com uma lesão na costela no primeiro quarto. O reserva Marcus Mariota arremessou para 205 jardas e dois touchdowns. Brian Robinson corre para 71 jardas e um touchdown e Austin Seibert fez field goals de 23, 49, 31 e 29 jardas, ajudando os Commanders (5-2) a permanecerem invictos em três jogos em casa. Andy Dalton arremessou 93 jardas para os Panteras (1-6), que tiveram 180 jardas de ataque total com 10 primeiras descidas enquanto perdiam seu quarto jogo consecutivo. O ex-titular Bryce Young jogou na última série do Carolina, que teve menos uma jarda.

Miami Dolphins 10–16 Indianapolis Colts

Tyler Goodson correu para um touchdown e Anthony Richardson liderou o Indianapolis Colts em duas tentativas de pontuação no quarto período para conquistar a vitória sobre o Miami Dolphins. Indy (4-3) venceu quatro dos últimos cinco e três jogos consecutivos em casa. O field goal de 22 jardas de Matt Gay faltando 8:41 para o final deu a Indy sua primeira vantagem. Uma parada defensiva na linha de 33 jardas de Indianápolis no minuto final selou a vitória sobre o time com menor pontuação da NFL. Os Dolphins tiveram a chance de empatar o placar em 13 em um field goal de 54 jardas faltando 5:14 para o fim, mas o chute de Jason Sanders acertou a vertical esquerda e saltou inofensivamente para a end zone. Miami (2-4) perdeu quatro de cinco.

Patriotas da Nova Inglaterra 16–32 Jacksonville Jaguars

O recebedor de Jacksonville, Parker Washington, correu 96 jardas para o touchdown de retorno de punt mais longo da história do Jaguars. Washington virou na linha do gol e deu um “mergulho Nestea” para trás na end zone. O touchdown e a subsequente conversão de dois pontos deram a Jacksonville (2-5) uma vantagem de 22-10, que eles nunca abandonaram contra um time Patriots (1-5) chamado de “suave” pelo técnico Jerod Mayo.