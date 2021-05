Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul volta a registrar mortes por Covid-19

Após 24 horas sem óbitos, Cruzeiro do Sul voltou a registrar mortes por Covid-19. Nesta quinta-feira, 6, o boletim do Hospital de Campanha registrou 4 mortes. Uma das vítimas fatais do coronavirus é do próprio município, 1 de Mâncio Lima, 1 de Feijó e 1 de Tarauacá.

O Hospital de Campanha está com 42 pacientes internados, sendo 28 em leitos clínicos e 14 Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 8 intubados. Nas últimas 24 horas não foram dadas altas hospitalares.

Cruzeiro do Sul tem 9.787 casos de Covid-19. Segundo o Boletim da prefeitura do município, 21 novos casos foram confirmados nesta quarta-feira,5.