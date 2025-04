Hospital Israelense Strike Hits Gaza City – DW – 13/04/2025

O DNA da nobreza das abelhas pode ajudar a descobrir alguns mistérios sobre a longevidade do ser humano. Exatamente isso! Há as abelhas rainhas e as operárias e o que as primeiras carregam na genética pode conter o segredo para prolongar a vida humana, dizem cientistas do Reino Unido.

É que, embora as abelhas rainhas e as operárias compartilhem praticamente o mesmo DNA, as primeiras conseguem viver por anos, mantendo a longevidade. Já as operárias sobrevivem apenas alguns meses.

Diante dessa constatação, pesquisadores da Agência de Pesquisa Avançada + Invenção (Aria), uma organização governamental do Reino Unido, inspirada na Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA) dos EUA, resolveram investigar mais.

Expectativas de vida e fertilidade

Para os cientistas, é possível que tal mistério ajude a estender a expectativa de vida humana e até a fertilidade.

Há outros estudos envolvendo abelhas, formigas, vespas e cupins em busca de soluções para o enfrentamento do envelhecimento, da fertilidade e de várias doenças.

Recentemente, foi publicado um artigo científico sobre o transplante de micróbios intestinais de abelhas rainhas para prolongar a vida das operárias.

Várias pesquisas em curso

Pesquisadores da Aria também trabalham na busca de alternativas que fortaleçam o sistema imunológico de tal maneira que seja possível combater doenças infecciosas, câncer e doenças autoimunes.

Há, ainda, uma equipe de cientistas que investiga possibilidades sustentáveis para o plástico, buscando materiais inspirados na natureza que sejam mais resilientes e adaptáveis.

Esses projetos têm duração de três a cinco anos. Porém, em alguns casos é autorizada a ampliação de prazos, segundo The Guardian.

