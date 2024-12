Huck quer quebrar barreiras ao chamar atores de outras TVs – 15/12/2024 – Outro Canal

Robert Kitson at Sandy Park



Outro jogo de sinuca desequilibrado e mais um lembrete das fortunas flutuantes da vida. Há cinco anos, o Exeter derrotava o Toulouse a caminho da conquista do Copa dos Campeões e colocar o selo em um dos grandes contos da Cinderela do esporte coletivo inglês. Hoje em dia, a diferença entre as equipas é tão grande que os visitantes franceses conseguiram um ponto de bónus conquistado logo aos 35 minutos.

Para ser justo com Exeter, os campeões em título estão numa forma suficientemente rica nesta competição que quase não importa contra quem vão jogar. Tendo somado 60 pontos em casa contra o Ulster, Toulouse estavam mais uma vez com um humor irresistível com o incomparável Antoine Dupont puxando os cordelinhos habilmente em uma masterclass de 10 tentativas.

Simplesmente assistir Dupont jogar ao vivo é um privilégio agora e, às vezes, ele também transformou os jogadores dos Chiefs em espectadores virtuais. Os melhores de França estavam a vencer por 35-7 ao intervalo, e a sua destreza e conectividade são uma alegria de ver. Foi pelo menos alguns níveis acima do ritmo médio da equipe da Premiership e sublinhou por que o Toulouse é o time a ser batido no torneio desta temporada.

“Eles fizeram algumas coisas que eram indefensáveis”, confirmou Rob Baxter, diretor de rugby de Exeter. Do ponto de vista difícil dos Chiefs, porém, esta derrota recorde no torneio foi o mais preocupante dos resultados antes do Natal. A demissão de seu treinador de defesa não resolveu, segundo esta evidência, todos os seus problemas e eles teriam sido enterrados sem deixar vestígios sem algumas tentativas vigorosas do esquerdista Tommy Wyatt. Ninguém esperava que eles vencessem este jogo, mas este foi o maior número de pontos que alguém marcou contra eles em Sandy Park e um ou dois resultados do Toulouse foram dolorosamente fracos.

Pelo menos havia uma multidão decente antes do Natal, esperando com otimismo que Exeter pudesse encerrar sua sequência árida nas principais competições nesta temporada contra o time que derrotou na semifinal de 2020. Houve oito sobreviventes do time do Toulouse, em comparação com apenas dois do Chiefs, mas Dupont, entre os retornados junto com seu parceiro de zagueiro Romain Ntamack, é o melhor jogador do mundo atualmente e seus companheiros também estão ascendendo para outro plano.

Além de Dupont, eles também têm a ameaça de colapso de Jack Willis, que fez mais um daqueles jogos que tornam sua indisponibilidade para a Inglaterra ainda mais frustrante. Além disso, quando estão com a bola, as linhas de corrida, descarregamento e valorização do espaço podem se combinar para torná-los quase injogáveis ​​quando a musa está com eles, como foi nos primeiros 40 minutos unilaterais.

Dupont fez uma tentativa no tabuleiro depois de apenas nove minutos, já pensando e se movendo mais rápido do que qualquer um ao seu redor. Um resultado muito fácil para François Cros fez o 14-0 rapidamente e mesmo quando Exeter colocou o Toulouse em desvantagem por um breve período, revelou-se uma ilusão. Do nada, Pierre-Louis Barassi irrompeu no meio do campo antes de uma corrida labiríntica subsequente do enérgico Matthis Lebel garantir uma terceira tentativa sob os postes.

Foi uma pequena surpresa, então, quando Exeter roubou um try back, o perseverante Wyatt correndo após o passe de Stu Townsend para marcar. O Toulouse, no entanto, simplesmente voltou para o outro lado e conseguiu mais duas tentativas antes do intervalo, a primeira para Thibaud Flament depois de mais um bom trabalho de Dupont ao lado, antes de Barassi expor a ausência de Townsend no sin-bin para acertar o gol de seu time. quinto.

Somente no terceiro quarto o ímpeto do jogo mudou momentaneamente, quando Wyatt correu pela esquerda para sua segunda tentativa e Josh Hodge, apesar de uma sugestão de passe para frente na preparação, acrescentou uma terceira tentativa. O reaparecimento do capitão do País de Gales, Dafydd Jenkins, pela primeira vez nesta temporada foi outra vantagem modesta, mas Manny Feyi-Waboso, apontado no início deste ano por Dupont como seu jogador inglês favorito, teve poucas chances de corresponder ao seu valor.

Nem foi um dia para muitos outros Chiefs lembrarem com carinho como Théo Ntamack, de 22 anos, outro membro altamente promissor da grande dinastia da família Toulouse, deixou sua marca com uma pontuação galopante e o escocês Blair Kinghorn contribuiu com uma tentativa e teve um segundo anulado ao perder o controle no mergulho para o escanteio.

Boa sorte, certamente, para qualquer equipa que pretenda vencer o Toulouse com as suas principais estrelas envolvidas. Eles podem até ser um time tão completo quanto Sandy Park já hospedou. E o próximo passo para os Chiefs? Uma reviravolta de seis dias e uma viagem para melhorar as vendas neste sábado à noite. Tudo o que os Devonianos desejam para o Natal, neste momento, é uma vitória para aliviar a tristeza do solstício de inverno.