Hugo Motta faz palestra em SP um dia depois de ato...

O secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Mario Sarrubbo, é o convidado desta segunda-feira, 7, do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA. O secretário será abordado sobre as ações que o governo federal tem feito na área, considerada uma das principais preocupações dos brasileiros, segundo pesquisas recentes.

O Palácio do Planalto vai enviar em breve a PEC da Segurança Pública ao Congresso Nacional que vai funcionar como uma espécie de SUS com informações compartilhadas entre todas as polícias. Sarrubbo também deve avaliar a decisão do STF sobre a ADPF das Favelas que prevê uma série de regras para o combate a letalidade policial.

Além disso, o secretário vai falar sobre as ações relacionadas ao crime organizado nos presídios, tráfico de drogas na região amazônica e uma proposta que o governo lançou para reduzir o número de roubo de celulares.

O Amarelas On Air, apresentado por Marcela Rahal, inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam a edição impressa de VEJA. O programa sempre recebe um nome relevante da cena política e econômica.

A entrevista será transmitida simultaneamente no YouTube, Facebook e Twitter. Também ganhará versões para Instagram e LinkedIn.

