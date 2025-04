IA mostra como seria semana de moda com vovós desfilando, inspira contra etarismo e viraliza

O que o ser humano não faz, a realidade virtual cria. Um perfil no Instagram criou, por meio de IA (inteligência artificial), um desfile diferente da Semana de Moda em que todas as modelos são vovós, idosas e chiques. O vídeo incrível, inspirador, que ajuda a combater o etarismo, teve mais de 4,3 milhões de visualizações.

A sequência de imagens do “suposto” desfile com as vovós foi criada com o uso da plataforma Midjourney. É uma ferramenta de IA que serve para produzir imagens de alta qualidade a partir de descrições textuais. Nas redes, muitos internautas e seguidores reagiram com elogios e comentários em vários idiomas.

E para provocar a discussão, o perfil marcou grandes marcas nas hashtags do vídeo como Chanel, Dior, Prada e Loius Vuiton. O vídeo surge no momento em que artistas fazem campanha contra o etarismo e alertam sobre o debate do tema na sociedade. Afinal, só não envelhece quem morre antes.

A sequência criada por IA

No desfile de moda criado por IA e transformado em uma sequência no vídeo, as vovós surgem chiquérrimas, estilosas, com muita elegância e mostram que bom gosto não têm idade.

As roupas escolhidas são modernas, criativas, nada convencionais. As “modelos” aparecem esvoaçantes, com óculos, cabelos grisalhos e seguras do próprio potencial.

As imagens deixam a sugestão de estender o desfile de moda para os homens maduros, por que não? Afinal, no Brasil não faltariam candidatos… Os atores Edson Celulari, de 67 anos, Herson Capri, de 73, Guilherme Leme, de 63 anos, Marcello Novaes, de 61, entre outros.

Nas redes, as reações

O desfile das vovós, feito por IA, ganhou aplausos dos internautas e seguidores em vários idiomas. Independentemente de ser produto de inteligência artificial, os elogios vieram como alerta sobre a necessidade de reagir ao etarismo, o preconceito contra idosos que anda proliferando por ai.

Uma internauta, em espanhol, resumiu o sentimento comum. “É a coisa mais fofa da passarela que estou assistindo.”

Em inglês, uma seguidora afirmou que: “Adoro isto. Verdadeiramente brilhante e tão legal”.

Também no mesmo idioma, outra acrescentou: “São tão reais, quem é o designer desses vestidos?”.

Uma internauta, em russo, parecia ter dificuldade de aceitar que o vídeo foi sido criado por IA. “Quem é o designer incrível? Os vestidos são lindos, os modelos são lindos.”

Veja e diga se não ficou incrível a ideia feita com Inteligência Artificial:

Uma sequência linda e de bom gosto, criada por IA, mostra um possível desfile de moda com vovós estilosas e seguras de si, uma reação ao etarismo. Foto: @wearemidjourney

Veja o vídeo de idosas desfilando, criado por IA:





