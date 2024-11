Iapen e Ieptec lançam curso de marceneiro para profissionalizar detentos

Isabelle Nascimento



O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em parceria com o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), na manhã desta terça-feira, 5, fez a inauguração de mais uma cooperação entre as instituições. Dessa vez, um curso em Marcenaria, que vai profissionalizar 15 detentos de Rio Branco no Polo Moveleiro.

Os apenados que participarão da formação, além de conseguirem certificação profissional e garantirem um retorno à sociedade com a possibilidade de um emprego, também poderão remir pena por meio da educação.

Os planos de quem vai fazer a qualificação são muitos. D. S. C. já pensa em criar o próprio negócio e até gerar novos empregos: “É uma oportunidade única, que a gente tem que valorizar bastante. A gente pode abrir algum negócio, pra nós mesmos, uma firma, e gerar emprego para os outros também”, disse ele.

A solenidade, realizada no Polo Moveleiro, contou com a apresentação de servidores da Polícia Penal, cantando e tocando instrumentos que foram produzidos pelos apenados no projeto Sons da Liberdade.

Durante o lançamento do curso, o coordenador de Educação, Cultura e Esporte da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Rodrigo Dias, falou sobre as iniciativas que encontrou no estado: “Essa semana, conhecendo as atividades aqui do estado em relação ao aprisionamento de pessoas, tem sido bastante importante e surpreendente. Essa atividade aqui voltada ao acesso ao curso profissionalizante de marcenaria muda trajetórias. Em contato com este curso, com certeza, finalizando, tem a oportunidade de ter uma profissão que vai proporcionar uma renda e essa renda pode trazer a dignidade para as suas famílias”.

O diretor de gestão e planejamento do Ieptec, Atenilson Santos, representou o presidente do instituto, Alírio Wanderley, e falou da parceria entre as instituições: “Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, por meio da Escola Roberval Cardoso, nesta parceria para o curso de marceneiro. Mas já temos várias parcerias com o Iapen e bons frutos, bons resultados”.

O diretor de Reintegração Social, André Vinício Assis, disse que “o intuito deste curso é proporcionar aos apenados a habilidade técnica em marcenaria, promovendo sua ressocialização e inserção no mercado de trabalho. O Iapen tem buscado essas parcerias para qualificar as pessoas privadas de liberdade”.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, ressaltou o trabalho da instituição para garantir um retorno à sociedade, com oportunidades para mudança de vida aos apenados: “A gente quer ver os detentos conquistarem o direito à progressão de pena, ter um meio de subsistência quando estiverem lá fora, conseguirem o sustento das suas famílias, e o Iapen trabalha para isso”.

Visualizações: 42