Idaf inicia implantação de plano de vigilância de influenza aviária preconizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária

As escolas de Tarauacá participaram do recém-implementado Avalia Acre, programa de avaliação externa do desempenho escolar. A abrange iniciativa de estudantes do 2º e 5º anos do ensino fundamental, com foco em Língua Portuguesa e Matemática. Essa estratégia visa monitorar os níveis de proficiência dos alunos e fornecer indicadores para o Índice de Qualidade da Educação Municipal (IQEM), cruciais para determinar a alocação de recursos do ICMS Educação.

A aplicação das avaliações permitirá identificar lacunas no aprendizado e ajustar as políticas públicas educacionais com base em dados concretos. A Avalia Acre também incentiva a gestão participativa das escolas, envolvendo professores, gestores e a comunidade na busca pela melhoria contínua. Em Tarauacá, onde a educação enfrenta desafios históricos, o programa representa uma oportunidade significativa para alavancar os índices educacionais.

Além de apoiar o planejamento educacional, o programa visa promover uma escola de qualidade socialmente justa e inclusiva. Ao fortalecer a infraestrutura educacional e capacitar professores, o Avalia Acre contribuirá para o desenvolvimento integral das crianças em Tarauacá, abrindo caminhos para um futuro promissor.