Idosa de 65 anos atingida por bala na cabeça durante tiroteio morre no PS de Rio Branco

A idosa Zélia Efigênia Liberalino do Carmo, de 65 anos, que foi atingida por um tiro na cabeça no momento em que conversava em frente de uma casa em Sena Madureira, interior do Acre, morreu na noite desse domingo (9) no Pronto Socorro de Rio Branco. A informação foi confirmada ao g1 pelo delegado responsável pelas investigações.

O crime ocorreu na terça-feira (4) no Beco do Adriano, no bairro da Pista, em Sena Madureira. Por conta da gravidade do ferimento, a idosa foi transferida no mesmo dia para o PS da capital.

A direção do hospital chegou a informar que ela tinha ficado em observação para estabilização clínica e na quarta (5) foi encaminhada ao centro cirúrgico para fazer um procedimento.

O delegado da cidade, Marcos Frank informou que o bairro onde a idosa morava em Sena Madureira é dominado por uma organização criminosa e, no dia do crime, esse grupo teria atirado em direção ao bairro Niterói, que fica na outra margem do Rio Iaco. Foi então, que pessoas de uma facção rival revidaram os tiros.

“Como a idosa estava na porta de casa, acabou sendo atingida por um desses disparos de arma de fogo. Ela foi vítima de uma bala perdida. Nós iniciamos as investigações e estamos na fase de coleta de testemunhas, mas até o momento nenhum foi preso. Acredito que até o fim do dia de hoje [segunda, 10], vamos tentar identificar as pessoas”, disse o delegado.