Idosa de 96 anos engana convidados e faz surpresa na festa; tirou a muleta e saiu dançando; vídeo

Os fãs de música já podem começar a contagem regressiva! O festival The Town confirmou grandes nomes para a segunda edição, que será em setembro, em São Paulo. Os lendários Backstreet Boys e o icônico Lionel Richie. Vem ver tudo o que vai rolar!

Os Backstreet Boys vão subir ao palco Skyline no dia 12 de setembro. É a chance para cantar junto os sucessos dos anos 1990 que marcaram gerações, como I Want It That Way e As Long As You Love Me.

Já o romântico Lionel Richie, dono de clássicos como Hello, We Are the World e All Night Long, se apresenta no palco The One, no dia 13 de setembro. Uma noite que promete ser inesquecível!