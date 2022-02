Idoso morre após ter parada cardíaca enquanto fazia compras no Centro de Rio Branco

Um idoso morreu no Calçadão da Benjamim Constant, no Centro de Rio Branco, após ter uma parada cardíaca na manhã desta quinta-feira (17). Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram para o local tentar reanimar o homem, mas ele morreu durante o atendimento médico.

Com ele, a equipe achou uma carteira com dinheiro e uma cópia do cartão do Serviço Único de Saúde (SUS) em nome de Geremias Guimarães Lopes, de 81 anos. Além da carteira, o homem carregava uma sacola de compras.

O Samu informou que foi acionado por um popular que estava perto do local e viu o homem caindo e convulsionando.

Primeiro foi enviada uma ambulância básica para socorrer o idoso, mas, quando a equipe chegou percebeu que a vítima estava em parada cardiorespiratória e chamou a ambulância do suporte avançado.

O cabeleireiro Fagner Jorge passava pelo local na hora e viu o idoso caído no chão. Ele disse que o homem parecia ter tido um infarto e que as outras pessoas que estavam no local rapidamente chamaram o Samu.

“Estavam falando que conheciam ele e que ele era de Cruzeiro do Sul e que trabalhava lá pelo Centro. Falaram também que quando ele passou mal caiu e acabou batendo a cabeça no chão”, relembrou.

As equipes tentaram por cerca de 30 minutos reanimar o idoso, mas sem sucesso. O corpo foi levado para o necrotério do pronto socorro para tentar localizar um parente. O Samu afirmou também que conseguiu, por meio do nome que consta no cartão do SUS, o contato de um filho de Geremias Lopes.