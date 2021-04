Idoso que morreu de Covid-19 é enterrado com lama em Capixaba

O sepultamento do idoso Raimundo Reinaldo, 93 anos, falecido na manhã desta segunda-feira, 26, em decorrência da Covid-19, em Capixaba chamou atenção nas redes sociais pela forma que foi realizado.

Debaixo de chuva, os colaboradores do cemitério enterraram o idoso utilizando uma retroescavadeira carregando a lama que estava no entorno para a cova, sendo que a cova estava cheia de água.

O normal para o sepultamento do idoso teria sido a realização da limpeza completa da parte interna da cova e as intermediações da sepultura, utilizando vassoura, enxada, pá e carrinho de mão mesmo debaixo de chuva, que depois de limpo, os coveiros deviam carregar o resto de sujeiras à caçamba e trazer os materiais que seriam utilizados para fechar com fileira de tijolos e massa ou com tampas que foram preparadas previamente, seja, maciças de concreto ou de tijolos, ferro e concreto, no entanto, não foi isso que ocorreu.