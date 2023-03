Idoso suspeito de matar indígena a facadas durante briga em borracharia no Acre é preso

O laboratório Estação de Geofísica Aplicada do Acre (GFisa), da Ufac, tem como uma de suas linhas de pesquisa a sismologia da região Norte, produz observações de alta qualidade diante de eventos sísmicos e trará como tema da palestra os estudos de terremotos profundos, feitos em parceria com a UFRN. O evento também será transmitido pelo YouTube e contará com a participação dos professores da universidade norte-rio-grandense, Jordi Julio Casas e Gilberto da Silva Leite Neto.

O professor e coordenador do GFisa, Romero Pinheiro, ressaltou a importância científica da palestra. “Pensamos em fazer uma palestra voltada para a comunidade acadêmica, aproveitando nossa parceria com a UFRN, com os estudos de terremotos de grande profundidade”, disse. “Há uma grande importância para o levantamento e a coleta de dados para estudos futuros, principalmente para o Acre.”