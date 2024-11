Incêndio ameaça milhares de pessoas ao norte de Los Angeles

Bombeiros sobre escombros de casas destruídas pelas chamas, em Camarillo (Califórnia), 7 de novembro de 2024. SARAH REINGEWIRTZ/AP

As autoridades californianas pediram na quinta-feira, 7 de novembro, a milhares de pessoas que evacuassem face a um grande incêndio que destruiu dezenas de casas e continua a agravar-se nas colinas do noroeste da região de Los Angeles. O incêndio na montanha eclodiu perto da cidade de Camarillo na quarta-feira. Está queimando em uma área onde vivem cerca de 30 mil pessoas, segundo os bombeiros do condado de Ventura.

Sua causa ainda é desconhecida, mas as chamas se espalharam rapidamente graças a ventos fortes, com rajadas de até 130 km/h. Ameaça mais de 3.500 residências e já consumiu quase 8.100 hectares. As autoridades estão atualmente tentando avaliar o número de casas destruídas. Segundo a mídia local presente no local, são dezenas.

Depois de dois invernos chuvosos que proporcionaram uma relativa trégua, a Califórnia está passando por uma temporada de incêndios muito ativa este ano. A vegetação reformada graças às precipitações dos últimos dois anos secou e se tornou um poderoso combustível. Neste verão, o “Golden State” sofreu diversas ondas de calor, sinais de aquecimento global. Em julho-agosto, sofreu o quarto maior incêndio de sua história.

Hidrantes secos

Os bombeiros do condado de Ventura disseram que estão dedicando todos os seus recursos a este incêndio. Helicópteros jogaram água na área durante a noite. Várias centenas de bombeiros defenderam as casas com mangueiras de incêndio. O combate às chamas é tão intenso que os hidrantes aos quais os caminhões de bombeiros se conectam foram secados por demanda em determinado momento da noite de quarta-feira.

“Esvaziamos os sistemas de água”explicou o chefe dos bombeiros do condado de Ventura, Dustin Gardner, durante uma entrevista coletiva na quinta-feira. Isso forçou suas equipes a levar água para diferentes casas.

As chamas são impulsionadas pelos ventos de Santa Ana, rajadas quentes e secas do deserto, típicas do outono no sul da Califórnia. Os serviços meteorológicos locais emitiram um alerta esta semana, alertando para o risco de incêndios. Esses ventos deverão perder força gradativamente na quinta-feira, antes “uma diminuição” considerável à noite, explicou o meteorologista Rich Thompson.

As empresas de energia cortaram a energia de dezenas de milhares de clientes na região, uma estratégia comum na Califórnia durante ventos fortes, para reduzir o risco de novos incêndios causados ​​por linhas de energia derrubadas.

