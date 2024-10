Incidente de abalroamento perto de base militar mata um – DW – 27/10/2024

27/10/2024 27 de outubro de 2024

Os diretores da CIA e IsraelO Mossad se reunirá com o primeiro-ministro do Catar em Doha no domingo para iniciar negociações para um cessar-fogo de curto prazo em Gaza e a libertação de alguns reféns pelo Hamas em troca da libertação de prisioneiros palestinos das prisões israelenses, informou a Reuters.

As negociações visam fazer com que Israel e o grupo militante islâmico Hamas concordem com um cessar-fogo em Gaza que durará menos de um mês, na esperança de que leve a um acordo mais permanente.

Enquanto Israel comemora o aniversário do calendário hebraico de o ataque do Hamas em 7 de outubroo ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, disse que eram necessárias “concessões dolorosas” para garantir a libertação dos reféns em Gaza.

“Nem todos os objectivos podem ser alcançados apenas através de operações militares”, disse Gallant.