no meio da COP, negociadores divididos sobre financiamento e recursos genéticos

Num “mural de ideias” a favor da biodiversidade, Vanessa Sanchez colou um pedaço de papel rosa. “Vamos proteger e defender os direitos dos animais”escreveu este estudante de 22 anos. Tal como dezenas de milhares de outras pessoas desde a abertura do 16.e conferência mundial sobre biodiversidade (COP16), no dia 21 de outubro, ela veio conhecer o vasto espaço dedicado à sociedade civil, denominado “zona verde” e localizado no coração de Cali, no sudoeste da Colômbia. “Estou muito orgulhoso de que minha cidade esteja organizando a COP16, ela diz. Estou ligada à natureza porque venho de uma família de agricultores, eles passaram isso para mim. Sem biodiversidade, não poderíamos viver. »

A Colômbia já cumpriu parte do seu desafio: fazer da COP16 a “COP do Povo” – um dos lemas deste encontro. Vitrines que apresentam diferentes tipos de ecossistemas, exposições de realidade virtual, stands de mobilização contra um projecto mineiro ou de venda de produtos artesanais, mas também encontros de ciclistas, manifestações de representantes de povos indígenas, concertos e conferências… As multidões aglomeram-se no parque do centro da cidade. que atravessa o rio Cali.

A cerca de dez quilómetros a norte, a “zona azul” também está repleta: colocada sob a égide das Nações Unidas, reúne delegações de cerca de 200 países. Do centro de conferências, eles têm vista para as colinas que cercam a cidade. Mais de 20 mil pessoas estão credenciadas, o que faz deste encontro o “maior COP sobre biodiversidade” nunca organizado.

Embora a assistência tenha atingido níveis recordes, as negociações tiveram, nesta fase, apenas um sucesso muito limitado. Dois anos após a adopção do o acordo Kunming-Montreal durante a COP15que foi realizada no Canadá, o desafio é garantir que os principais objectivos do quadro global serão implementados a nível estatal. Sexta-feira, 25 de outubro, a presidente da COP e ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad, foi positiva. “Houve progressos significativos nas negociações, ela garantiu. O clima é muito construtivo. »

Principais bloqueios

Embora algumas questões tenham registado progressos, persistem grandes bloqueios em questões fundamentais. “Estamos a meio caminho da COP, mas não a meio caminho das negociações, analisa Georgina Chandler, chefe de políticas e campanhas da Sociedade Zoológica de Londres. Esta primeira semana foi uma espécie de aquecimento. O financiamento e a partilha dos benefícios ligados aos recursos genéticos são as duas questões que determinarão o resultado da COP. »

