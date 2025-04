Índia impulsionando lances do Sri Lanka em meio à crescente rivalidade da China – DW – 04/07/2025

Primeiro Ministro Indiano Narendra Modi visitado Sri Lanka No fim de semana, ele assinou uma série de acordos de defesa e energia para aumentar as relações entre os dois países.

A presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, lançou o tapete vermelho para o premier indiano e conferiu a ele o “Sri Lanka Mitra Vibhushana”, o maior prêmio do país apresentou a um líder estrangeiro.

Especialistas e diplomatas indianos veem a visita de Modi como uma mudança para combater a presença e influência em expansão da China no sul da Ásia.

“A visita de Modi ao Sri Lanka é um manifestante vívido da política do ‘bairro’ da Índia, onde a Índia amplia os benefícios assimétricos para seus vizinhos, esperando garantias razoáveis ​​de segurança”, disse Ajay Bisaria, ex -diplomata indiano.

Durante a viagem, Modi disse: “Acreditamos que nossos interesses de segurança estão alinhados. Nossa segurança é interdependente e interconectada”.

Dissanayake disse Ele garantiu ao primeiro -ministro indiano que o território do Sri Lanka “não poderá ser usado por ninguém para minar a segurança da Índia”.

Uma localização estratégica

Dissanayake chegou ao poder no Sri Lanka em setembro do ano passado e fez sua primeira visita ao exterior a Nova Délhi em dezembro. Então, ele seguiu isso com uma visita à China em janeiro, sublorando O delicado ato de equilíbrio do Sri Lanka entre os dois gigantes asiáticos.

O Sri Lanka está estrategicamente localizado em uma das rotas de remessa mais movimentadas do mundo.

E a influência de Pequim tem crescido nos últimos anos, preocupando Nova Délhi, particularmente depois que a China lançou grandes projetos no Sri Lanka sob a iniciativa de cinto e estrada (BRI). O Sri Lanka é apenas um dos pontos de acesso do enorme plano de infraestrutura de Pequim que visa reforçar os vínculos comerciais chineses com dezenas de países.

Durante a viagem de Modi, a Índia e o Sri Lanka assinaram um acordo de defesa de cinco anos que inclui o treinamento do pessoal militar do Sri Lanka na Índia Imagem: Ishara S. Kodikara / AFP / Getty Images

Nillanthan Mahaatheva, um cientista político do Sri Lanka com sede em Jaffna, disse que ambos Índia e China estão disputando influência na região e “é uma situação de cabo de guerra”.

“A China já estabeleceu uma presença visível no Sri Lanka e o arrendamento do porto de Hambantota e a cidade de Colombo Port é evidência disso”, acrescentou.

Nova Delhi cauteloso com o porto gerenciado por chinês

O porto de Hambantota, no sul do Sri Lanka, é uma instalação em chinês desde 2017, quando ambos os lados assinaram um contrato de locação de 99 anos depois que Colombo lutou para pagar dívidas da construção do porto.

O porto dá à China uma posição importante no país diretamente em frente à costa da Índia.

O encaixe frequente de navios de pesquisa chinesessuspeito de alguns que tenham capacidades de vigilância militar, nas águas do Sri Lanka, aumentou ainda mais as apreensões de Nova Délhi.

Além disso, a China agora planeja construir uma refinaria de petróleo de US $ 3,7 bilhões (3,38 bilhões de euros) perto do porto de Hambantota.

Anil Wadhwa, um ex -diplomata, disse que a presença crescente da China na região do Oceano Índico é inegável e sua estratégia “String of Pearls” para expandir sua influência era uma “tática de cerco” visando a Índia.

“À medida que o poderoso e os militares chineses cresceram, o seu desejo de criar suas esferas de influência por toda parte, criar dependências no traje de empréstimos econômicos e implementá -los de maneira única, resultando em armadilhas de dívida para muitos países do sul da Ásia”, disse ele à DW.

Estratégia da China “muito mais eficaz” do que o empurrão da Índia

Shanthie Mariet D’Souza, presidente do Instituto de Estudos Estratégicos de Mantraya, disse à DW que a visita de Modi deveria ser vista como um esforço de Nova Délhi para fortalecer seus laços com os países vizinhos.

“Com Bangladesh inclinando -se para a China, a Índia se encontra cercada por países que estão se envolvendo ativamente com a China. A reputação do presidente do Sri Lanka por ser acolhedora em relação à China levantou preocupações em Nova Délhi, levando a Índia a implementar uma política externa mais proativa nos níveis mais altos”, disse D’Souza.

Em seu acerto de contas, a Índia sempre tentou usar o comércio, o investimento e a generossa financeira para fortalecer os laços bilaterais.

“O fato é, no entanto, que a China emprega uma política semelhante e tem sido muito mais eficaz. A tentativa de Modi pode aumentar o perfil da Índia no Sri Lanka e levar a relações bilaterais mais próximas, mas pode não ser suficiente para tornar o Sri Lanka de dívida afastar a influência chinesa”, disse D’Souza.

Os tâmeis lutam contra as garras de terra no Sri Lanka Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Ato de equilíbrio delicado

A China é o maior credor bilateral do Sri Lanka, fornecendo bilhões de dólares em empréstimos para projetos de desenvolvimento.

O apoio financeiro de Pequim tornou -se ainda mais crítico para Colombo, pois colapso econômico enfrentado em 2022.

A Índia e a China concordaram separadamente com os termos com o Sri Lanka por reestruturar sua dívida, o que permitiria ao país sair da falência e reconstruir sua economia agredida.

Nesse cenário, o Sri Lanka enfrenta um delicado ato de equilíbrio para garantir relações suaves com Nova Délhi e Pequim.

Wadhwa alertou que a presença militar chinesa na região, no entanto, continuará a crescer.

“Não há dúvida de que a presença da marinha chinesa e seus navios no Oceano Índico só aumentarão no futuro”, disse ele.

“A Índia está trabalhando com outros países parecidos com a conscientização do domínio marítimo para rastrear atividades chinesas e sua presença e tem seus próprios programas de assistência ao desenvolvimento com países do sul da Ásia”, acrescentou o ex -diplomata. “A proximidade geográfica da Índia significa que os países não podem negar sua importância na região”.

Editado por: Srinivas Mazumdaru