Menor marcapasso do mundo para recém-nascidos é implantado sem cirurgia; menor que grão de arroz

Pesquisadores desenvolveram o menor marcapasso do mundo, menor do que um grão de arroz. E ele pode ser implantado sem cirurgia e de forma nada invasiva. Usando uma simples seringa é possível colocar o pequeno sistema no peito da pessoa.

A criação é de engenheiros da Universidade Northwestern, nos EUA, e o artigo científico detalhando a experiência foi publicado na revista Nature.

O minimarcapasso pode funcionar com corações de todos os tamanhos. Ele é indicado para os pequenos e frágeis de recém-nascidos com defeitos cardíacos congênitos, mas pode também ser implantado em adultos, sem cirurgia.

Sem fio

O pequeno marcapasso é implantável para manter uma frequência cardíaca estável, seja porque o marcapasso cardíaco natural do coração fornece um batimento cardíaco inadequado ou irregular, ou porque há um bloqueio no sistema de condução elétrica do coração.

O dispositivo funciona sem fio e é pareado a um sistema colocado do lado de fora que aciona uma luz quando o batimento cardíaco está irregular e, assim, de forma automática ativa o marcapasso.

Esses pulsos curtos de luz, que penetram na pele, no esterno e nos músculos do paciente, controlam o ritmo.

Resultados positivos

Os componentes do menor marcapasso do mundo são biocompatíveis, então eles se dissolvem naturalmente nos biofluidos do corpo, ignorando a necessidade de extração cirúrgica.

O artigo destaca que é um dispositivo eficiente, inclusive, em corações humanos de doadores de órgãos falecidos.

As cirurgias cardíacas envolvendo a implantação de marcapasso, atualmente, exigem que os médicos instalem internamente os eletrodos no músculo cardíaco, fazendo incisões (cortes) e suturas (costuras).

Os fios dos eletrodos saem da frente do peito do paciente e se conectam a uma caixa de marcapasso externa que fornece uma corrente para controlar o ritmo cardíaco.

Agora tudo poderá ser diferente. Vai ciência!

Ele é tão pequeno que cabe na ponta do dedo. – Foto: Universidade Northwestern Menor do que um grão de arroz, o pequeno marcapasso é indicado, principalmente, para bebês recém-nascidos com problemas cardíacos. – Foto: Universidade de Northwestern O menor marcapasso do mundo é indicado para recém-nascidos, mas pode também ser implantados em adultos sem cirurgia. – Foto: Freepik

