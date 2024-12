Interrupção relatada após cabo de fibra óptica danificado – DW – 03/12/2024

Anos depois de ganhar medalhas de ouro no Paraolimpíadas e vários títulos de Campeonatos Mundiais, Heinrich Popow acredita que o futuro das pessoas com deficiência é mais brilhante do que nunca, graças em parte ao sucesso e à crescente popularidade dos Jogos Paraolímpicos. Mas há uma questão social específica que o amputado de perna gostaria de ver mudado: os adultos devem ver as pessoas com deficiência através dos mesmos olhos e curiosidade que as crianças.

“A maior mudança que eu adoraria ver é quebrar as barreiras de ter isto, como chamamos em alemão, Medo de contatocom medo de chegar muito perto”, disse Popow à DW. “A maneira como as crianças interagem com pessoas com deficiência e também com coisas que veem pela primeira vez. Isso é o que eu gostaria de ver os adultos fazerem.

“Então, quando eu, por exemplo, vou para o jardim de infância de short no verão, sou o papai mais legal do mundo porque as crianças me aceitam. E então me perguntam: ‘O que você tem?’ Então eu explico. E porque minhas duas filhas sempre colocam adesivos novos nas minhas pernas, todo dia eu tenho uma perna diferente.

“O que eu realmente adoraria ver é que nos aceitássemos como somos e aprendêssemos com as crianças.”

Um dos maiores para-atletas da Alemanha

Popow afirma que a amputação da perna foi mais difícil para seus pais do que para seu filho de 9 anos. Ele permaneceu ativo nos esportes e acabou optando pelo atletismo no clube esportivo Bayer Leverkusen. Em 2002, aos 19 anos, Popow ganhou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Atletismo do Comitê Paraolímpico Internacional em Lille, França. Seguiram-se três medalhas de bronze na categoria T42 nos Jogos Paraolímpicos de 2004 em Atenas, depois uma prata em Pequim 2008, e depois uma medalha de ouro nos 100 metros nas Paraolimpíadas de Londres. Ele conquistou o ouro no salto em distância nos Jogos do Rio de 2016. “O esporte me deu a oportunidade de ultrapassar barreiras e limites”, disse Popow. E ainda acontece.

Heinrich Popow ganhou o ouro nas Olimpíadas de Londres 2012 e também obteve sucesso no salto em distância Imagem: Volkmann/IMAGO

Além de incentivar e estimular aqueles que podem ter novas deficiências a praticarem o esporte hoje em dia, ele promove e defende ativamente as pessoas com deficiência na Alemanha e em todo o mundo. Ele é frequentemente visto em clínicas e outras oportunidades de envolvimento da empresa de mobilidade Ottobock (que o emprega), que se concentra, entre outras coisas, em próteses para quem teve amputações, lesões ou doenças neurológicas.

Inclusão gera sucesso

As viagens de Popow o levaram a acreditar que os países que se saem bem nas Paraolimpíadas geralmente se dão bem com a inclusão dos deficientes em seus países de origem. A Alemanha terminou em um decepcionante 11º lugar no quadro de medalhas das Paraolimpíadas de 2024. Popow acredita ter uma ideia do porquê.

“Base esportes na Alemanha não estão melhorando da maneira que precisam”, disse ele à DW. Uma pesquisa do governo federal em 2022 sugeriu que mais da metade das pessoas com deficiência na Alemanha evitavam esportes. Parte do motivo pode ser que 90% de todos os campos de jogos e ginásios não eram livres de barreiras. Entretanto, as companhias de seguros muitas vezes não cobrem dispositivos médicos para desporto.

“Acho que o governo e as seguradoras podem economizar muito dinheiro se perceberem que pagar por esportes para deficientes é melhor do que pagar uma farmácia.

“Eu administro clínicas e vejo atividades em todo o mundo. A Holanda está fazendo um excelente trabalho. É do tamanho do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália e tem mais sucesso do que todo o nosso país.” A Holanda ficou em 4º lugar no quadro de medalhas das Paraolimpíadas de 2024.

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência ajuda?

Popow é um reforço declarado para pessoas com deficiência. Ele tem a certeza de que o único dia do ano reservado pela ONU para promover os direitos e o bem-estar das pessoas com deficiência é positivo de uma forma que vai muito além da simples sensibilização. “Às vezes esqueço o dia do meu casamento”, brincou. “Mas este dia da ONU torna-se cada vez mais especial.”

No entanto, ele reconhece que, tendo convivido com a sua deficiência desde 1992 (tinha nove anos quando uma forma rara de cancro na panturrilha esquerda levou à amputação da perna esquerda), o dia pessoalmente importa menos para ele do que antes. Aqueles que ficaram recentemente incapacitados vêem as coisas de forma muito diferente, e o reconhecimento desse facto é importante, disse ele.

“Não tenho restrições por causa da minha deficiência no meu dia a dia. Está lotado de filhos, trabalho e tudo mais, mas nenhum movimento adicional é importante.

“Mas, para ser sincero, e isso também é algo em que a comunidade (com deficiência) pensa, é mais importante se pensarmos nas deficiências todos os dias, como a consciência que deveríamos ter todos os dias.

“Um dia especial é bom, mas é apenas um passo. Precisamos desse segundo e terceiro dia.”

E além.

Editado por: Matt Pearson