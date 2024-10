Israel aprova projeto de lei que restringe operações da UNRWA – DW – 28/10/2024

Share Tweet Share Share E-mail

Hoje, 28 de outubro de 2024, o duelo entre CRB Sub-23 e Vasco Sub-23 promete ser um dos grandes confrontos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A partida, válida pela sexta rodada da competição, será disputada às 15h (horário de Brasília), com a expectativa de ser decisiva para ambas as equipes na busca pela classificação às fases finais. Veja a seguir todos os detalhes, como assistir ao vivo, as escalações prováveis e o cenário das equipes para este confronto.

Onde assistir ao vivo

A transmissão ao vivo do jogo entre CRB Sub-23 e Vasco Sub-23 estará disponível em plataformas digitais e canais de TV fechada, que costumam cobrir os jogos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Embora o jogo não seja transmitido em canais abertos, as plataformas especializadas em esportes têm a cobertura completa, com narração e comentários. É importante verificar os canais locais e serviços de streaming que podem oferecer a partida em tempo real, para não perder nenhum lance.

Horário e local da partida

Data : 28 de outubro de 2024

: 28 de outubro de 2024 Horário : 15h (horário de Brasília)

: 15h (horário de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas

O Estádio Rei Pelé, em Maceió, será o palco deste confronto. Conhecido por ser um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro, ele promete receber uma torcida entusiasmada do CRB, que busca se manter nas primeiras posições do campeonato.

Situação das equipes

O CRB Sub-23 chega para este confronto em uma situação relativamente confortável, ocupando a segunda posição no Grupo A do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A equipe alagoana tem mostrado uma boa regularidade no torneio, sendo uma das favoritas para avançar às próximas fases. Por outro lado, o Vasco Sub-23 ocupa a sexta colocação e precisa de um bom resultado para seguir vivo na competição, o que aumenta ainda mais a importância desta partida para o time carioca.

Prováveis escalações

CRB Sub-23

O técnico Daniel Paulista deve montar sua equipe com o que tem de melhor, apesar de alguns desfalques. A provável escalação do CRB deve contar com:

Goleiro : Diogo Silva

: Diogo Silva Defesa : Reginaldo, Diego Ivo, Wellington Carvalho, Raul Prata (improvisado)

: Reginaldo, Diego Ivo, Wellington Carvalho, Raul Prata (improvisado) Meio-campo : Claudinei (Wallace), Yago e Rafael Longuine

: Claudinei (Wallace), Yago e Rafael Longuine Ataque: Gabriel Conceição, Emerson Negueba e Anselmo Ramon

As principais baixas para o CRB são o zagueiro Gum, que ainda se recupera de lesão muscular, e o lateral-esquerdo Guilherme Romão, também lesionado. A equipe alagoana precisará se ajustar com a improvisação de Raul Prata na lateral, uma estratégia que tem sido utilizada nas últimas partidas.

Vasco Sub-23

O Vasco Sub-23, comandado por Marcelo Cabo, também chega para o jogo com desfalques importantes. No entanto, a equipe conta com jogadores de grande qualidade técnica, o que pode ser um diferencial no duelo. A provável formação do Vasco deve ser:

Goleiro : Thiago Rodrigues

: Thiago Rodrigues Defesa : Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar

: Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar Meio-campo : Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê

: Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê Ataque: Figueiredo, Gabriel Pec, Raniel

Nenê, um dos jogadores mais experientes e peça-chave no meio-campo do Vasco, está de volta e deve ser titular na partida. O Vasco ainda busca maior consistência em suas atuações para se aproximar das primeiras posições da tabela.

Expectativas e destaques

O CRB, jogando em casa, tem a vantagem do apoio de sua torcida e de uma campanha mais sólida até o momento. O time deve explorar o fator casa para pressionar o Vasco desde os primeiros minutos. Já o Vasco, apesar de ter enfrentado alguns tropeços, tem no elenco jovens promessas que podem surpreender, além de contar com a liderança de Nenê, que pode ser determinante para organizar o meio-campo e criar oportunidades de gol.

Um ponto importante a ser observado é o equilíbrio defensivo que ambas as equipes têm demonstrado, com destaque para os zagueiros Diego Ivo, do CRB, e Quintero, do Vasco. No ataque, Emerson Negueba e Gabriel Pec são os jogadores mais velozes, e suas atuações serão cruciais para desequilibrar as defesas adversárias.

O impacto da partida

Este confronto entre CRB Sub-23 e Vasco Sub-23 pode definir os rumos das equipes no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Uma vitória do CRB pode consolidar ainda mais sua posição nas primeiras colocações, aproximando o time da classificação para as fases decisivas. Já o Vasco precisa desesperadamente de uma vitória para manter vivas suas chances de classificação, já que uma derrota pode complicar bastante a situação do time na tabela.

Além disso, este jogo é uma oportunidade para jovens jogadores de ambas as equipes se destacarem e chamarem a atenção para possíveis oportunidades no time principal, já que tanto CRB quanto Vasco costumam usar a base como um celeiro de talentos para o elenco profissional.

O confronto entre CRB Sub-23 e Vasco Sub-23 promete ser emocionante e disputado, com ambos os times buscando a vitória por diferentes objetivos dentro da competição. O CRB quer manter sua boa fase e garantir a classificação, enquanto o Vasco precisa dos três pontos para continuar sonhando com as fases finais. A torcida pode esperar um jogo cheio de intensidade, com boas chances de gols e grandes atuações individuais.

Se você é fã do futebol de base, não perca este confronto decisivo no Campeonato Brasileiro de Aspirantes