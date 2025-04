Israel diz que assumiu a chave do corredor do sul de Gaza – DW – 12/04/2025

Havia Klaus Barbie, chefe da Gestapo em Lyon de 1942 a 1944, que passou a ser conhecida como o “açougueiro de Lyon” por sua crueldade. Havia também Kurt Lischka e Herbert Hagen, que foram responsáveis ​​pela deportação de 76.000 judeus da França para os campos de extermínio, entre eles 11.400 crianças. Estes são apenas três dos muitos criminosos e colaboradores nazistas que foram rastreados por conhecidos caçadores nazistas Serge e Beate Klarsfeld.

O trabalho de sua vida garantiu que esses três autores fossem condenados por seus crimes, mas muitos outros nazistas, apesar de cometer muitas atrocidades, conseguiram viver suas vidas em paz.

Serge Klarsfeld, um advogado e Holocausto O próprio sobrevivente descreveu sua estratégia de investigação em termos simples: “Passamos apenas os criminosos que haviam tomado decisões sobre o destino das massas de judeus”, escreveu ele à DW. “Só perseguimos os líderes da solução final. Nossa busca e envolvimento na prisão da Barbie após uma luta de 12 anos de 1971 a 1983 nos ganhou muito elogios na França”.

A espetacular descoberta da Barbie na Bolívia também foi elogiada na Alemanha, que durante décadas limitou sua busca por autores do Holocausto a apenas alguns números líderes. Os Klarsfelds mais tarde recebeu a ordem de mérito da República Federal da Alemanha em 2015 por seu compromisso em levar os nazistas à justiça.

Beate e Serge Klarsfeld também receberam a maior ordem de mérito francesa, apresentada pelo presidente francês Emmanuel Macron ao casal em Berlim em 2024 Imagem: Kay Nietfeld/AP/Picture Alliance

Ao fazer isso, eles lançaram a base para uma decisão parlamentar histórica em 3 de julho de 1979: Após quase 20 anos de debate sobre como processar crimes nazistas, o Bundestag concordou que o assassinato e o genocídio não deveriam mais estar sujeitos a um estatuto de limitações.

“Se os alemães tivessem adotado a lei de 1979 em 1954, os casos de milhares de criminosos nazistas teriam sido examinados por promotores públicos e, finalmente, pelos tribunais. Mas muitos juízes estavam no partido nazista e teriam sido indilientes a eles”, disse Klarsfeld.

Um símbolo de justiça tardia

Muitas pequenas engrenagens na máquina de assassinato nazista também esperavam clemência nos anos mais recentes. Como Irmgard Furchnerque morreu em janeiro deste ano, aos 99 anos. O ex -secretário do campo de concentração de Stutthof foi considerado culpado em 2022 de ajudar e favorecer assassinato em mais de 10.000 casos.

Os procedimentos foram iniciados pelo promotor público sênior Thomas Will, que é chefe do Gabinete Central das Administrações de Justiça do Estado para a investigação de crimes socialistas nacionais em Ludwigsburg por cinco anos.

“Nossa missão ainda é encontrar pessoas que possam ser levadas a julgamento”, disse ele à DW. “Ainda estamos investigando campos de concentração. Para cada acampamento, existem inúmeras pessoas que ainda podem estar vivas que ainda não conseguimos encontrar. “Mas apenas aquelas nascidas em determinados anos provavelmente ainda estarão vivos para enfrentar a acusação.” Realisticamente, apenas 1925 a 1927 ou 1928 entram em consideração “, disse ele.

Um esforço mundial

Um ex-guarda de 100 anos no campo de concentração de Sachsenhausen está em julgamento no Tribunal Distrital de Hanau por ajudar e favorecer o assassinato em mais de 3.300 casos. Rastrear esses autores nazistas 80 anos após o final da Segunda Guerra Mundial é uma tarefa hercúlea para Will e sua equipe. Encontrar dados pessoais completos, incluindo local e data de nascimento, é a exceção e não a regra. E quanto menos dados houver, menor será uma acusação bem -sucedida. “Encontrar um Karl Müller, por exemplo, sem nenhuma informação adicional, é uma impossibilidade”, afirmou Will.

“Pensar nesses ensaios e discuti -los foi e ainda permanece importante hoje”, disse Thomas Will, que dirige a autoridade da Alemanha em investigar crimes nazistas nazistas Imagem: Escritório Central das Administrações de Justiça do Estado para investigar crimes socialistas nacionais em Ludwigsburg

Desde que sua organização começou seu trabalho em 1º de dezembro de 1958, acumulou cerca de 1,78 milhão de cartões de índice que documentam indivíduos e cenas de crime. Quase 19.000 procedimentos foram iniciados em escritórios e tribunais de promotores públicos em toda a Alemanha. Mas, como muitos autores nazistas emigraram, as pesquisas também estão sendo conduzidas em todo o mundo, com a ajuda do sistema de informações de Schengen e da Interpol.

Justiça adiada

Mas quanto sentido ainda faz levar centenários, que muitas vezes são declarados impróprios para interrogatório, para o tribunal? Will tem uma resposta clara: “O veredicto culpado sozinho, embora atrasado, é muito importante porque estabelece responsabilidade criminal e culpa. A importância disso é para os parentes das vítimas não pode ser superestimada”.

Will é crítico do fato de que houve tão poucas condenações contra os autores nazistas na Alemanha desde o final do Segunda Guerra Mundial. Uma razão para isso foi uma lei penal geral que não foi projetada para processar crimes em massa ordenados pelo Estado, disse ele. Além disso, a atitude era inicialmente fazer uma distinção entre os principais autores que foram vistos como responsabilizando por tudo, e aqueles que supostamente eram cúmplices de Socialismo Nacional.

“As condições sociais primeiro tiveram que mudar. Mas não há dúvida de que, mesmo com isso, poderia e deveria ter havido mais condenações”, afirmou Will. “É por isso que também é importante entender o trabalho do Escritório Central e os muitos documentos que surgiram desde então, como evidência de como a sociedade do pós-guerra lidou com seu passado nazista”.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

