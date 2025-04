O governo do Reino Unido assume o controle de emergência do britânico Steel – DW – 12/04/2025

Katmandu do Nepal foi coberto por uma névoa tóxica de poeira e fumaça por vários dias, com o sol brilhando e VERMELHO ALEIRO ATRAVÉS DA FMOG. A nação do Himalaia é famosa por suas montanhas, incluindo o Monte Everest, mas sua capital está localizada em um vale que não viu chuvas significativas há seis meses.

Os incêndios florestais generalizados nas proximidades do vale – particularmente nas regiões sul e orientais – enviaram os níveis de poluição do ar, juntamente com as emissões de veículos e o ar estagnado preso pela topografia única da cidade.

“O vale de Katmandu tem a forma de uma tigela. Quando não há chuvas, os poluentes permanecem suspensos no ar sem se estabelecer, e há pouco movimento pelo vento. Como resultado, a poluição se acumula no vale”, disse Bidhya Banmali Pradhan, especialista em poluição do ar no centro integrado do desenvolvimento montanhoso (icimod), disse Dw.

“Ao contrário das planícies, leva mais tempo aqui para que o ar poluído limpe”, disse ela.

Icimod é um órgão regional cujos membros incluem o Nepal, ÍndiaAssim, Chinae Paquistão. Dados recentes do ICIMOD mostram níveis crescentes de monóxido de carbono no ar de Katmandu, representando um sério risco para a saúde humana. Os vôos do Aeroporto Internacional Tribhuvan de Katmandu foram repetidamente interrompidos devido à baixa visibilidade.

Katmandu tem a pior qualidade do ar no mundo

A capital nepalesa está atualmente classificada como cidade mais poluída do mundo Nos termos de qualidade do ar pelo IQ Air, uma plataforma suíça que agrega informações sobre poluição do ar de várias fontes, incluindo governos, empresas e ONGs.

Seu índice de qualidade do ar (AQI) considera os níveis de poluição entre 0 e 50 para serem bons, 51-100 moderados, 101-150 não saudáveis ​​para grupos sensíveis, 151-200 não saudáveis, 201-300 muito não saudáveis ​​e qualquer coisa acima de 301 é considerada perigosa.

Na quinta -feira passada, o AQI médio de Katmandu atingiu 348, com algumas áreas registrando níveis mais de 400. Desde então, a cidade tem consistentemente Overou o ranking global de poluição com os níveis de AQI acima de 200.

Poluição à deriva do outro lado da fronteira

Mas os problemas de poluição do ar no Nepal se estendem muito além de sua capital. Muitas regiões do sul e leste do Nepal também se tornaram prejudiciais, mostram dados da AQI.

“A principal causa do recente aumento da poluição do ar são incêndios florestais”, disse Hasana Shrestha, inspetor ambiental do Departamento de Meio Ambiente (DOE), à DW. “Esses incêndios não estão limitados a Nepal – Eles também estão ocorrendo na Índia e no sudeste da Ásia, e o impacto está nos alcançando “.

Shrestha acrescentou que as emissões de veículos, indústrias, fornos de tijolos, queima de resíduos abertos e poeira dos canteiros de obras pioram ainda mais a qualidade do ar.

Cidades perto do Nepal – como Nova Délhi, Calcutá, Dhaka, Lahore e Yangon – também têm aparecia regularmente entre os mais poluídos do mundo.

Reunindo a poluição do ar em Calcutá, Índia Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

“Durante novembro a dezembro, a poluição vem principalmente de fontes do outro lado da fronteira, particularmente queima de culturas nos estados indianos de Punjab e Haryana,“O especialista em poluição do ar Pradhan disse à DW.

“De março a maio, a maioria dos poluentes é doméstica, com incêndios florestais desempenhando um papel importante. Condições secas transformam florestas em caixas de Tinder, desencadeando incêndios generalizados. Isso diminui quando a monção começa em junho”, acrescentou.

Pradhan observou que os níveis atuais de PM 2,5 – partículas transportadas pelo ar pequenas o suficiente para entrar em sacos de ar nos pulmões – subiram mais de 200 microgramas por metro cúbico, bem acima dos limites seguros.

As autoridades de saúde pedem grupos vulneráveis ​​a tomar precauções

De acordo com o relatório do estado do Global Air publicado no ano passado, A poluição do ar estava diretamente ligada a 125 mortes no Nepal em 2021, e contribuiu para um total de 48.500 mortes. Continua sendo uma das principais causas de condições de saúde graves, como derrame e doenças cardíacas.

A poluição do ar pode nos tornar mais suscetíveis ao diabetes? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Lucando para responder à crise atual, o governo do Nepal emitiu avisos públicos pedindo aos moradores que fiquem dentro de casa, e algumas escolas fecharam temporariamente. As autoridades relataram hospitais superlotados, com pacientes que sofrem de irritação ocular, problemas respiratórios, infecções na garganta e condições de pele.

“Grupos vulneráveis ​​- incluindo crianças, idosos, mulheres grávidas e aquelas com doenças crônicas – devem tomar precauções extras”, disse o porta -voz do Ministério da Saúde Prakash Budhathoki.

O governo diz que seus esforços ‘não o suficiente’ contra incêndios florestais

O Nepal também está pensando em restabelecer um fim de semana de dois dias para limitar a exposição pública à poluição. Tradicionalmente, o país observa apenas os sábados como um feriado público. No entanto, em maio de 2022, um fim de semana de dois dias-sábado e domingo-foi temporariamente introduzido como uma medida econômica para conter as importações de combustíveis.

Falando em um evento público no domingo, o ministro das Florestas e Meio Ambiente Ain Bahadur Shahi Thakuri admitiu que o governo não possui equipamentos avançados e pessoal adequado para controlar efetivamente incêndios florestais.

“Todos os mecanismos estaduais estão envolvidos na gestão de incêndio, mas os esforços do governo por si só não são suficientes”, afirmou. “A colaboração é crucial – da sociedade civil para as comunidades e jovens locais”.

‘Falamos mais do que agimos’

Enquanto isso, a ONG de movimento dos cidadãos amplos pediu uma ação imediata para combater a crise.

“É vergonhoso que o governo precise ser lembrado sobre a poluição do ar”, disse o grupo, enquanto pedia medidas urgentes, incluindo o fechamento temporariamente de fábricas altamente poluentes e limitando o tráfego de carros.

Os críticos dizem que o governo geralmente parece reativo e não proativo.

“Falamos mais do que agimos”, disse o inspetor ambiental Shrestha à DW. “Precisamos de pelo menos uma autoridade principal para tomar ações reais e coordenadas”.

Vários países precisam trabalhar juntos

Especialistas como Shrestha e Pradhan enfatizam a necessidade de estratégias imediatas e de longo prazo para conter a crescente poluição, principalmente para o vale de Katmandu.

A Shrestha propôs a realocação de fornos de tijolos do lado de fora do vale, aplicando padrões mais rígidos de emissões de veículos, monitorando regularmente as indústrias e garantindo a coordenação entre agências para obter resultados tangíveis.

Por sua vez, Pradhan, da Iniciativa Regional do ICIMOD, apontou para a importância da cooperação internacional para resolver o problema.

“Países do sul da Ásia – incluindo a Índia, Bangladeshe Paquistão – deve adotar uma política integrada de poluição do ar e aplicá -la estritamente “, disse Pradhan.

“Ter políticas no papel não é suficiente”, acrescentou. “Precisamos de implementação – através de incentivos para práticas mais limpas, substituição gradual de indústrias de poluição e monitoramento consistente”.

Editado por: Darko Lamel