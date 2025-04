Israel expande a operação da cidade de Gaza – DW – 04/04/2025

Em 1958, o cientista Charles David Keeling começou a monitorar os níveis de dióxido de carbono no Observatório Mauna Loa, no Havaí, fornecendo a primeira evidência clara de que os humanos estavam aumentando o CO2 atmosférico, queimando queimando Combustíveis fósseis.

Keeling havia criado uma maneira simples de coletar amostras de ar limpo em frascos de vidro. Ele então usou o nitrogênio líquido recém -disponível e a tecnologia infravermelha posterior para descobrir a quantidade de CO2 na amostra.

O trabalho inovador ajudou a moldar moderno ciência climática, E o observatório ainda é uma das principais estações do mundo para o monitoramento contínuo do CO2 atmosférico.

Mas os cientistas temem que o trabalho possa ser interrompido em breve, rasgando “um grande buraco em nosso conhecimento científico sobre os gases de efeito estufa da Terra”, disse Noel Cressie, que dirige o Centro de Informática Ambiental da Universidade de Wollongong da Austrália.

Charles Keeling (foto) evacuando um frasco de vidro para fazer um tipo de vácuo capaz de coletar uma amostra limpa de ar Imagem: UC Regents

O Departamento de Eficiência do Governo dos EUA (DOGE) está considerando os escritórios fechados em Hilo, Havaí, onde a equipe supervisiona as operações diárias do Observatório. O arrendamento é de US $ 164.391 (€ 149.050) anualmente, disse o corpo de corte de custosLiderado por Tesla Bilionaire Elon Musk.

Os escritórios são administrados pela Agência de Monitoramento do Clima e Ocean principal alvo dos cortes de doge.

Os cientistas internacionais alertam que a perda para a pesquisa climática global seria enorme se o observatório fechar.

Mauna Loa tem “um registro de dados incrível sobre como as coisas interagem na atmosfera”, disse Cressie, apontando para suas medidas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso – Gases de efeito estufa que causam mudanças climáticas.

Monitoramento de CO2 satélites “Faça o seu melhor”, mas o que Mauna Loa contribui é “insubstituível pelos satélites”, disse ele.

Por que Mauna Loa é tão importante para a ciência climática?

Charles David Keeling considerou Mauna Loa um local privilegiado para medir o CO2 atmosférico. Muito na maneira como um médico sabe onde o lugar certo é medir a temperatura de uma pessoa para obter a melhor leitura, disse seu filho, Ralph Keeling.

Com pouco mais de 4.100 metros (13.451 pés) acima do nível do mar, o observatório está em um ambiente oceânico longe de “coisas que podem influenciar o dióxido de carbono”, disse o físico, que supervisiona o projeto Mauna Loa da Instituição Scripps da Oceanografia da Universidade da Califórnia San Diego.

Por essa quilha Ralph significa fontes de CO2, como Carros em chamas de combustível fóssil bem como grandes ecossistemas como florestas que absorvem e liberam regularmente o gás. É uma das únicas duas estações que trabalham nesse tipo de ambiente. O outro está na Tasmânia, Austrália.

O trabalho de seu pai revelou flutuações naturais de CO2 ao longo de dias e estações – como a captação de CO2 por plantas na primavera e seu lançamento durante o outono, quando a vegetação decai. Significativamente, seus dados mostraram um aumento implacável nos níveis atmosféricos de CO2, representados no Curva de quilha famosa.

Quando a quilha mais velha iniciou suas medidas em 1958, os níveis de CO2 eram de cerca de 315 partes por milhão. Agora, Eles estão em 427 ppm. O CO2 representa apenas 0,04% da atmosfera, o que é muito menor que o oxigênio, por exemplo, 21%.

Isso pode não parecer muito. Mas o CO2 tem um impacto estranho da mesma maneira que “o colesterol é apenas um pequeno componente do seu sangue, mas possui propriedades especiais, por isso importa o quanto você tem”, disse Ralph Keeling.

Uma das importantes propriedades especiais do CO2 é que ele prende o calor irradiando da superfície da Terra. Então, mesmo um aumento aparentemente pequeno causará A temperatura média global aumenta significativo o suficiente para alimentar o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar e o clima extremo.

Não ‘fontes de dados alternativas’

Perder Mauna Loa significaria perder dados de “uma região do mundo para a qual não temos outras fontes de dados alternativas”, escreveu Josep Canadell, diretor executivo do Global Carbon Project, com sede no Reino Unido, em um email.

Sem ele, os pesquisadores precisariam confiar mais no sentimento remoto por satélite para monitorar os gases de efeito estufa, o que apresenta desafios.

Uma questão é que os dados mais antigos desses não voltam quase tão longe, disse Noel Cressie, que trabalha com Cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em sua missão orbitadora do Observatório de Carbono, lançado em 2014.

Os seres humanos estão liberando CO2 para a atmosfera queimando combustíveis fósseis, como carvão Imagem: S. Ziese/Blickwinkel/IMAGO

Os conjuntos de dados de longo prazo são vitais para a compreensão dos cientistas sobre como os sistemas da Terra estão respondendo ao aumento das emissões de CO2 ao longo do tempo. Quebrar a mais longa medição contínua do mundo do dióxido de carbono atmosférico em Mauna Loa tornaria mais difícil rastrear essas tendências.

Os satélites de monitoramento de CO2 também são menos precisos. Eles estão no topo da atmosfera e “aerossóis e nuvens estão estragando a vista”, disse Noel Cressie. Usá -los requer muita calibração de medição para obter leituras mais precisas – algo que não é necessário com Mauna Loa.

“A cobertura global dos satélites é definitivamente uma vantagem, mas vários satélites são necessários para replicar a variedade de medições de Mauna LOA, e eles têm dificuldade em olhar para o mesmo local na superfície da Terra”, acrescentou.

Mauna Loa, por outro lado, mede uma variedade de gases de efeito estufa e possui instrumentos em um local fixo, “tornando essas medições incrivelmente precisas”.

O arrendamento de escritório de Hilo expira em agosto

De acordo com um Carta do Congresso de março Exigindo esclarecimentos do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre cortes iminentes para a NOAA, o contrato para os escritórios do Hilo expira no final de agosto. Ainda não está claro o que significaria para o projeto geral se Doge cancelar o contrato.

Mas se Mauna Loa fosse interrompida, “teria um impacto desproporcional em comparação com as perdas de qualquer outro observatório”, escreveu Josep Canadell.

Seria “uma das piores perdas de dados ambientalmente significativos, rastreando a dinâmica e a saúde do planeta Terra”, acrescentou.

A Canadell expressou mais preocupações sobre a possibilidade de os EUA fecharem sua rede mais ampla de observatórios que rastreiam gases de efeito estufa.

Os EUA fazem “a maior contribuição para as redes globais que qualquer país faz”.

Monitorando CO2 e sua influência no clima é crucial para se preparar para mais clima super carregado e outras consequências das mudanças climáticas, disse Ralph Keeling.

“Temos que nos preparar para tudo isso”, disse Keeling.

Os trabalhadores do governo dos EUA compartilham temores sobre o Doge de Musk Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Você pode descobrir mais sobre o trabalho inovador de Charles Keeling na estação Mauna Loa e o básico da ciência climática no episódio do planeta vivo Como é 1 tonelada de CO2?

Editado por: Jennifer Collins