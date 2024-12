Itália exigirá que empresas tenham seguro climático – 11/12/2024 – Mercado

Gautam Naik



A partir de 1º de janeiro, todas as empresas na Itália deverão adquirir seguro para proteger seus ativos contra inundações, deslizamentos de terra e outros perigos naturais que se tornaram mais comuns devido ao aquecimento global. É o mais recente sinal da crescente preocupação da Europa com as mudanças climáticas.

Como o continente que mais rapidamente se aquece, suas perdas climáticas aumentaram 2,9% ao ano de 2009 a 2023, segundo a Agência Europeia do Ambiente. Este ano, em particular, viu incêndios épicos na Grécia, uma seca devastadora na Sicília e inundações custosas no Reino Unido, Europa Central e Espanha. E ainda resta um mês.

O maior perigo na Itália é a inundação. Empresas afetadas por tais eventos enfrentam uma probabilidade 7% maior de falência, e aquelas que sobrevivem geralmente sofrem uma queda média de 5% na receita dentro de três anos, de acordo com um estudo de 2024 publicado pelo banco central do país.

A maioria das empresas italianas —especialmente as pequenas e médias— não tem proteção alguma. A nova lei exigirá que as empresas comprem cobertura e que as seguradoras emitam apólices ou enfrentem multas. O plano é apoiado por um fundo de resseguro de 5 bilhões de euros (R$ 31,7 bi), criado por uma instituição financeira controlada pelo estado.

Mas há rumores de que a implementação do plano pode ser adiada. Uma preocupação é que uma grande catástrofe poderia sobrecarregar o novo fundo. Outra é que as seguradoras abandonem as áreas mais arriscadas do país, como está acontecendo nos Estados Unidos.

As seguradoras na Itália devem aceitar todos os clientes sob a lei, o que significa que não há limite para sua exposição a perdas, disse Petra Hielkema, presidente da Autoridade Europeia de Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA). Como resultado, a indústria está “se perguntando: Quanto estou disposto a arriscar e como precifico isso?”

Em toda a Europa, o risco financeiro é capturado em um número: 75%.

Esse é o gap de proteção de seguros —a diferença entre perdas seguradas e não seguradas de catástrofes relacionadas ao clima, de acordo com dados da EIOPA compilados de 1980 a 2021. O gap na Itália para todas as catástrofes naturais é de aproximadamente 80%, com base em pesquisa da Swiss Re na última década. Nos EUA, onde as seguradoras fugiram de estados como Califórnia e Flórida, o gap é um menos oneroso 42%.

As seguradoras europeias estão sentindo a pressão. Nos primeiros nove meses de 2024, a Assicurazioni Generali SpA da Itália relatou um impacto “significativo” de 930 milhões de euros (R$ 5,9 bi) devido a “condições climáticas adversas” em todo o continente. Inundações mortais na Europa Central e Oriental geraram algumas das piores perdas regionais para seguradoras este ano.

“É uma preocupação crítica para seguradoras e formuladores de políticas, e se nenhuma contramedida for tomada, espera-se que o gap de proteção de seguros se amplie”, disse Hielkema em uma entrevista. A Generali afirmou que a nova lei “servirá para preencher o gap de proteção não apenas para empresas, mas também para cidadãos.”

A menos que os padrões climáticos mudem, prêmios mais altos tornarão o seguro menos acessível justamente quando é mais necessário. Um gap maior ameaça aumentar “riscos de estabilidade financeira e reduzir provisões de crédito” em países com grandes exposições a eventos de risco de catástrofe, de acordo com um relatório do Banco Central Europeu e da EIOPA.

As duas organizações estão pedindo que as seguradoras expandam programas como “subscrição de impacto”. Isso significa fornecer prêmios com desconto para pessoas e empresas que tomaram medidas para reduzir riscos, como proteger uma casa contra inundações ou usar um sistema de alerta meteorológico em tempo real para colheitas.

“Você não pode prevenir o dano, mas pode reduzi-lo”, disse Hielkema.

O BCE e a EIOPA também querem uma adoção mais ampla de títulos de catástrofe, instrumentos que permitem que seguradoras repassem o risco de desastres naturais para fundos de hedge e outros investidores privados. Enquanto o mercado dos EUA para tais títulos cresceu fortemente nos últimos dois anos, a Europa está ficando para trás.

“Os perigos europeus ainda representam uma porção relativamente pequena dos títulos atualmente em circulação”, escreveram o BCE e a EIOPA em seu relatório. “Parte da razão para isso reside nos altos custos de transação envolvidos na execução de uma transação de título de catástrofe.”

O seguro contra desastres varia em todo o continente. Na Espanha, um grupo gerido pelo estado atua como segurador de catástrofes. Na França, um programa apoiado pelo estado oferece cobertura acessível a todos os cidadãos. O Reino Unido se uniu a seguradoras privadas para oferecer apólices para risco de inundação. Na Suíça, a maioria dos edifícios é coberta por um sistema obrigatório.

A Alemanha não oferece apoio estatal. Mesmo após inundações devastadoras causarem cerca de 11 bilhões (R$ 69,1 bi) em danos segurados em 2021, “ainda não há perspectiva de tal esquema” naquele país, disse a Fitch Ratings em um relatório recente. “Isso deixa as seguradoras alemãs mais vulneráveis.”

As perdas climáticas anuais na Europa dispararam para 50 bilhões de euros (R$ 317,6 bi) no período de 2021-2023, de menos de 16 bilhões de euros (R$ 101,6 bi) durante o período de 2010-2019, disse Hielkema. E a Agência Europeia do Ambiente apontou recentemente que, enquanto eventos climáticos extremos estão se intensificando, o ritmo de adaptação está ficando para trás.

A agência disse que, embora haja incerteza, é improvável que a União Europeia mitigue o impacto climático o suficiente para reduzir as perdas econômicas associadas até 2030.

Finanças sustentáveis em resumo

Um fundo climático multilateral está se preparando para acessar os mercados de capitais pela primeira vez, enquanto governos hesitam em fornecer o financiamento extra necessário para reduzir as emissões globais. Os Fundos de Investimento Climático, um fundo de US$ 12 bilhões (R$ 72,5 bi) dentro do Banco Mundial, está planejando uma emissão de títulos de cerca de US$ 500 milhões (R$ 3 bi), com os recursos destinados a impulsionar investimentos em energia renovável e novas tecnologias em economias em desenvolvimento nos próximos cinco a dez anos.

Fundos climáticos multilaterais são projetados para coletar fundos de nações ricas e distribuí-los a países em desenvolvimento. Mas as contribuições nacionais necessárias para sustentar esse modelo estão muito aquém das vastas quantias necessárias para combater as mudanças climáticas.

O JPMorgan está se afastando de uma tendência climática de Wall Street que foi abraçada por muitos de seus pares: envolve financiamento de transição.

BlackRock, Vanguard e State Street foram processados por estados controlados por republicanos anti-ESG por supostamente violarem a lei antitruste através de seus investimentos.

O Grupo Trafigura está se posicionando para um crescimento recorde no mercado em dificuldades de créditos de carbono.