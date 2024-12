No meio da agitação na Síria, como irá a Turquia beneficiar? – DW – 11/12/2024

Quando o presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordenou que tropas invadissem Síria em 2016, ele justificou a medida afirmando: “Não temos reivindicações territoriais sobre a Síria. Queremos apenas garantir que os legítimos proprietários recuperem o seu país. Apenas invadimos para acabar com o governo do tirano (Bashar) Assad.”

Mas mesmo naquela altura, as suas palavras abrangentes foram apoiadas por políticas de hard power. Ancara apoiou insurgentes armados na Síria desde o primeiro dia e estava determinada a derrubar o ditador sírio Assad. Cinco anos depois, a Turquia estabeleceu uma presença militar permanente no reduto rebelde de Idlib, no norte da Síria.

Hoje, a Turquia é um dos maiores vencedores estratégicos na convulsão política da Síria, enquanto a Rússia e o Irão podem ser considerados alguns dos maiores perdedores. Moscovo foi o aliado mais importante do regime de Assad e Teerão forneceu apoio com forças paramilitares.

“Em comparação com a situação de há duas semanas, a Turquia venceu definitivamente na Síria”, disse Zaur Gasimov, especialista em relações turco-russas da Universidade Turco-Alemã em Istambul.

Gasimov acredita que Ancara trabalhará em estreita colaboração com o futuro governo da Síria. “A Turquia estará fortemente envolvida nos esforços de reconstrução e continuará a ser o principal investidor na Síria devastada pela guerra”, disse ele.

Berk Esen, cientista político da Universidade Sabanci, em Istambul, concorda. “Ancara também lucrará economicamente com a reconstrução da Síria, assim que as empresas de construção turcas receberem encomendas”, disse ele.

“Embora a política da Turquia em relação à Síria tenha sido considerada malsucedida há muito tempo, Erdogan repetia que um dia Assad perderia o poder. Agora, isso lhe renderá pontos”, acrescentou Esen.

Turquia pretende “expandir a sua esfera de influência”

“A Turquia desempenhou um papel importante na ofensiva recente”, destacou Esen. “Ancara usará isso no novo (governo) sírio para expandir sua esfera de influência.”

A Turquia apoia a Exército Nacional Sírio, que agora controla grandes partes do norte da Síria. Segundo Esen, graças à presença da Turquia no país, o país também desenvolveu uma certa proximidade com o grupo militante Hayat Tahrir al-Sham (HTS), apesar de rejeitar repetidamente as alegações de ter estado envolvido na impressionante ofensiva que derrubou Assad.

Embora a Turquia não apoie oficialmente o HTS, e até o classifique como uma organização terrorista, Ancara apoia várias milícias do norte da Síria que estiveram envolvidas na insurgência.

O especialista regional Andre Bank, do Instituto GIGA de Estudos do Médio Oriente, em Hamburgo, acredita que é plausível presumir que a Turquia fornece apoio militar indirecto ao HTS.

“A HTS adquiriu recentemente novas armas. O grupo atualmente usa drones e sistemas de mísseis. Pode-se presumir que foram adquiridos na Turquia”, disse ele.

Simon Mabon, professor de política internacional na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, está menos convencido. “É um assunto obscuro”, disse ele. “Não temos certeza até que ponto a Turquia realmente apoiou esta ofensiva.”

A Turquia, membro da Aliança militar da OTANna verdade mantém boas relações com a Rússia e o Irão – para grande frustração dos aliados ocidentais. Mas o cientista político Gasimov não vê isto como causa de um conflito entre Moscovo e Ancara. Em vez disso, ele espera que os laços bilaterais se aprofundem com o tempo.

“A derrubada de Assad tornará a Turquia mais importante para a Rússia”, disse ele.

O que acontece com os curdos?

Oficialmente, o objectivo da Turquia no norte da Síria é impedir que as forças curdas alcancem a unidade territorial. Ancara teme que isto possa levar à criação de um Estado curdo na região.

Agora, as forças apoiadas pela Turquia movem-se contra as milícias curdas e capturaram áreas do norte da Síria, incluindo a cidade de Manbij. As Forças Democráticas Sírias (SDF), uma coligação composta principalmente por combatentes curdos, controlam partes do norte da Síria e são consideradas afiliadas à Turquia. Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Em conflito com a Turquia desde 1984 com o objectivo de conquistar um Estado curdo independente, o PKK é classificado como organização terrorista pela Turquia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, entre outros governos.

“No futuro, poderemos realmente ver uma região curda autónoma na Síria como a do Iraque”, disse Esen. “A diferença é que, no norte montanhoso do Iraque, é mais fácil para os curdos defenderem o seu território, enquanto isso pode ser mais difícil em terreno plano da Síria.”

Ele acrescentou que ainda não se sabe como o HTS irá comportar-se em relação aos curdos e outras minorias no país, como os cristãos.

Turquia apoia retorno “seguro e voluntário” de migrantes sírios

A Turquia partilha uma fronteira de cerca de 900 quilómetros (560 milhas) com a Síria e acolhe cerca de 3 milhões de sírios deslocados, tornando-se o país com o maior número de refugiados sírios no mundo.

Embora o governo de Erdogan tenha acolhido inúmeros sírios após a eclosão da guerra civil em 2011, a sua administração está agora sob imensa pressão. O ressentimento em relação aos migrantes sírios tem aumentado nos últimos anos, no meio de dificuldades económicas.

Na segunda-feira, a Turquia anunciou que estava a abrir a sua porta fronteiriça de Yayladagi com a Síria para facilitar o regresso de migrantes sírios após a deposição de Bashar Assad. Imagem: Dilara Senkaya/REUTERS

“A Turquia atribui grande importância à unidade nacional, estabilidade, soberania e integridade territorial da Síria”, disse no domingo o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan. “Milhões de sírios que foram forçados a abandonar as suas casas podem agora regressar às suas terras.”

Agora, crescem as expectativas na Turquia de que isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Na segunda-feira, Erdogan anunciou que a Turquia estava a abrir a sua porta fronteiriça de Yayladagi com a Síria, para permitir o regresso “seguro e voluntário” dos migrantes sírios.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.