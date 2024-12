Japão busca maneiras para idosos evitarem uma ‘morte solitária’ – DW – 13/12/2024

A Alemanha ofereceu-se para apoiar Síria após a queda do regime do Presidente Bashar al-Assad – mas apenas se todos os muitos grupos populacionais do país forem incluídos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock disse. Ela falou de um “momento de esperança” para o país, mas também expressou preocupação de que isso pudesse ser enganoso. Todos os esforços devem agora ser feitos para “garantir que a Síria encontre o caminho para um futuro pacífico e estável para todos”.

A longo prazo, isto também inclui um processo legal dentro da Síria para chegar a um acordo com o governo de Assad, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros: “Sem justiça, não pode haver reconciliação duradoura e, portanto, não pode haver coexistência pacífica”.

O seu ministério emitiu um plano de oito pontos esta semana, que afirmava que o objectivo mais importante nas próximas semanas era “que haja uma transferência pacífica de poder”. No entanto, acrescentou que um governo civil aceite por todas as partes só teria sucesso “se todas as minorias e grupos políticos estivessem à mesa”. Os direitos das mulheres também devem ser respeitados, disse Baerbock, antes de acrescentar que seria “um caminho difícil” que um dia terminaria com eleições livres.

Quão moderado é al-Jolani?

Isso não parecia muito confiante, apesar da euforia entre os sírios e da retórica moderada vinda dos actuais líderes em Damasco. O governo de transição liderado pela milícia islâmica HTS prometeu garantir os direitos de todos os grupos religiosos. A Síria é o lar de numerosas minorias étnicas e religiosas, como curdos, alauitas, drusos e cristãos. “Julgaremos a HTS pelas suas ações”, disse Baerbock.

As suas dúvidas decorrem do facto de o HTS ter surgido da Frente Al-Nusra, o braço sírio da Rede terrorista Al-Qaeda. No entanto, o HTS afirmou que não tem ligações com a Al-Qaeda desde 2016. O seu líder, Mohammed al-Jolani, apresenta-se como um moderado. No entanto, as Nações Unidas, a UE, os Estados Unidos e a Turquia classificam actualmente a milícia como uma organização terrorista.

Como o HTS deve ser visto agora? Hans-Jakob Schindler, especialista em Oriente Médio e diretor da organização internacional Projeto Contra-Extremismosaudou as declarações iniciais de al-Jolani, mas destacou que o HTS “não lutou e sangrou sozinho (contra Assad)”, mas também ao lado de grupos islâmicos de linha dura. “Eles têm uma ideia diferente de como deveria ser o sistema político na Síria”, disse ele à DW. “E estes grupos ainda não receberam poder e influência, e podem ter ideias ideológicas.”

O próprio Al-Jolani teria mudado, segundo Schindler, mas acrescentou: “Você pode acreditar, mas não precisa”. Em qualquer caso, a sua alegada transformação política é inteligente: “Se Jolani puder agora estabelecer-se a si próprio ou ao seu primeiro-ministro como intermediário para o Ocidente e praticamente como uma articulação para todos os possíveis contactos políticos e de ajuda monetária que a Europa, a América e o resto do mundo pode oferecer, então, é claro, ele garantiu a sua posição central no sistema de poder… a longo prazo.”

O fato consumado de Israel

A Alemanha quer oferecer apoio diplomático na transição da Síria e apela Israel e Peru não questionar a integridade territorial da Síria. A negociação dentro da Síria não deve ser “torpedeada do exterior”, disse Baerbock. “Vizinhos como os governos turco e israelita, que defendem os seus interesses de segurança, não devem pôr em perigo o processo com as suas acções”, enfatizou ela.

Nos últimos dias, Israel não atacou apenas alvos militares na Síria e destruiu equipamento militar, mas também estacionou tropas na zona tampão estabelecida em 1974 nas Colinas de Golã na Síria. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro Benjamim Netanyahuesta é apenas uma medida temporária e destina-se a evitar que “grupos jihadistas preencham o vácuo” criado pelo fim do governo de Assad. Segundo o direito internacional, as Colinas de Golã pertencem à Síria, embora na Guerra dos Seis Dias de 1967, Israel tenha ocupado grande parte delas e anexado a área em 1981.

“Israel ainda não confia na nova situação”, disse Schindler. “Porque é uma triste verdade que, do ponto de vista israelense, a cooperação com o regime de Assad não tenha sido uma coisa ruim.” Desde a década de 1970, pai e filho Assad mantiveram o Golã calmo e até toleraram ataques israelitas contra alvos do Hezbollah na Síria.

Turquia: um país chave

Por sua vez, A Turquia tem uma grande influência na Síria. Durante anos, apoiou os opositores de Assad, incluindo milícias islâmicas, ao mesmo tempo que tomava medidas contra unidades curdas no norte do país para impedir que os curdos ganhassem força. A própria Turquia tem uma grande minoria curda e, após a queda de Assad, Ancara intensificou os ataques contra áreas controladas pelos curdos no nordeste da Síria, especialmente no Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) — reconhecida como organização terrorista pela Turquia, pelos EUA e pela União Europeia.

A Turquia também desempenha um papel fundamental para que o Ocidente possa influenciar o futuro caminho da Síria, disse Schindler. Ele vê o plano de oito pontos do governo alemão de forma positiva, mas diz: “Infelizmente, não temos qualquer influência sobre quaisquer grupos na Síria. Mantivemo-nos mais ou menos fora de tudo, por razões de interesse próprio, e os americanos têm fez o mesmo em grande medida.” Se houver alguma influência, ela passará pela Turquia, daí as visitas da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a Ancara nos últimos dias.

A ajuda humanitária está próxima

O que o governo alemão não pode e não deve esperar é fornecer ajuda humanitária à Síria. A Alemanha prometeu 8 milhões de euros (US$ 8,4 milhões) em ajuda emergencial. De acordo com a ministra do Desenvolvimento, Svenja Schulze, a Alemanha também gastará este ano cerca de 125 milhões de euros em projetos de desenvolvimento na Síria, incluindo dinheiro para apoiar o abastecimento de água em Aleppo e o funcionamento de hospitais em Idlib, no noroeste do país.

