Jogador chileno Vidal é acusado de agressão sexual – 04/11/2024 – Esporte

Rachel Hall



Quando Parasita se tornou o primeiro filme em língua não inglesa na história do Oscar a ganhar o prêmio de melhor filme em 2019, marcou um momento inovador para o cinema coreano.

Mas a onda de interesse que se seguiu ao sucesso internacional do realizador Bong Joon-ho não se traduziu numa próspera indústria cinematográfica local, de acordo com outro dos seus líderes.

O diretor Jang Joon-hwan disse que o K-cinema estava passando por dificuldades após a chegada de Netflix e outras plataformas de streaming, com os filmes sendo frequentemente transferidos para plataformas de streaming e as vendas de ingressos sofrendo como consequência.

Joon-hwan, cuja comédia cult de ficção científica de 2004, Save the Green Planet, está sendo refeita pelo diretor de Poor Things, Yorgos Lanthimos, disse que o cinema coreano está passando por um “período muito precário” porque os espectadores coreanos preferem cada vez mais esperar o lançamento dos filmes. nas plataformas de streaming do que pagar mais para ir ao cinema.

“Espero que chegue o dia em que os filmes coreanos sejam apresentados a um público mais amplo e que possamos todos apreciá-los juntos, no entanto, como diretor de cinema coreano na Coreia, (é) um momento muito difícil e desafiador com o advento da Netflix e do (streaming) plataformas. Neste período pós-pandemia, o número de frequentadores de cinema caiu drasticamente, por isso o investimento caiu. Há menos filmes coreanos sendo feitos”, disse ele.

Mas ele reconheceu que plataformas como a Netflix “apresentaram muitos novos fãs internacionais ao conteúdo coreano”, através de programas de sucesso como Squid Game.

Falando durante o festival de cinema coreano do British Film Institute, Joon-Hwan acrescentou que embora muitas pessoas tenham conhecido o cinema coreano pela primeira vez através de Parasita, que retrata a desigualdade socioeconómica no país, na realidade a sua emergência global não foi “explosiva”, mas sim uma “efeito gradual a longo prazo”, começando com o público internacional tornando-se cada vez mais familiarizado com os filmes e a cultura coreanos desde a década de 1990.

Ele esperava que o público internacional procurasse cada vez mais filmes coreanos independentes e de baixo orçamento, feitos pela nova geração de cineastas coreanos, como os de Kim Ki-duk e Hong Sang-soo.

Joon-hwan foi originalmente escalado para dirigir a reinicialização em inglês de seu filme, que se chamará Bugonia, mas teve que desistir por motivos de saúde, embora continue como produtor executivo. Ele disse que ficou “encantado e aliviado” quando Lanthimos conseguiu intervir.

“Ele é um diretor incrivelmente colorido com um estilo de direção individual muito forte. Até eu estou muito curioso para saber como será a versão dele de Save the Green Planet. Nesse aspecto, é um diretor muito adequado que se juntou”, disse ele.

Embora pouco se saiba sobre o remake, que está em pós-produção e com estreia prevista para novembro de 2025 nos EUA, uma das principais mudanças é a troca de gênero de um dos protagonistas, um poderoso executivo farmacêutico chamado Kang Man-shik no filme. original, que Emma Stone interpretará. Joon-hwan disse que esta foi uma das últimas alterações no roteiro que ele fez com o escritor de Succession, Will Tracy.

“Pensei em ter uma personagem feminina poderosa que estivesse em conflito com o protagonista masculino, que isso criaria uma oportunidade para um tipo diferente de drama, intensificando um tipo diferente de conflito”, disse ele.

O produtor Ari Aster disse que parte da razão para o reinício do filme é que ele ecoa temas socioculturais importantes na sociedade americana de hoje, em particular o surgimento de teorias da conspiração.

Joon-hwan disse: “O que ouvi é que há muitos americanos que acreditam firmemente em teorias da conspiração, muitas pessoas vivem inteiramente neste mundo online absorvendo conteúdo online e são muito jovens que fazem isso. Ouvi dizer que muitas pessoas na sociedade americana são semelhantes ao personagem Byeong-gu do filme.”

O filme original conta a história de Lee Byeong-gu, cujo passado traumático o tornou violento e que acredita que os alienígenas de Andrômeda PK 45 estão prestes a atacar a Terra e que ele é o único que pode evitá-los. Joon-hwan foi parcialmente inspirado por um boato online que circulou após o filme Titanic, que afirmava que seu astro Leonardo DiCaprio era um alienígena que queria conquistar a Terra seduzindo suas mulheres.

“Considerando que já se passaram mais de 20 anos desde a produção do filme, o fato de essas histórias ainda serem atraentes e relevantes para o público hoje, para mim é, por um lado, muito triste, porque continua a haver violência entre seres humanos, continua a haver guerra, continua a ser um impacto ambiental adverso para nós que vivemos no planeta (e mostra) quão frágeis as nossas mentes podem ser e as mentes frágeis recorrem à violência”, disse Joon-hwan.