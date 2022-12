Jogo do Brasil muda expediente de órgão públicos e bancos funcionam das 7h às 12h no Acre

A seleção brasileira entra em campo mais uma vez nesta sexta-feira (2), às 14h, e, por conta da transmissão, muitos setores do serviço público terão mudanças. No último dia 18, o governo do Acre publicou as mudanças no horário de trabalho dos órgãos estaduais nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022. O Brasil joga contra a Camarões.