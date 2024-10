John Farnham fala sobre seu primeiro empresário ‘abusivo’ e ‘sexualmente agressivo’ | John Farnham

Mehdi Qotbi em casa, em Paris, em 2024.

Há pouco mais de um ano, Mehdi Qotbi almoçou no Plaza Athénée, em Paris, com o ex-primeiro-ministro Dominique de Villepin, o ex-chefe do Quai d’Orsay do governo Jospin, Hubert Védrine, e o ex-embaixador de França em Rabat, Philippe Faure, no cargo de 2004 a 2006. O quarteto desesperou-se então com o frio polar que envenenava as relações entre a França e Marrocos, no seu ponto mais baixo desde 2021.

“Estávamos procurando uma solução para que a briga não persistisse, lembra o artista franco-marroquino, a quem o Instituto do Mundo Árabe (IMA) dedica uma retrospectiva até 5 de janeiro. Cada vez que encontrava um político francês, pressionava-o a compreender a posição de Marrocos. »

Embora, em dezembro de 2020, os Estados Unidos tenham reconhecido “Marroquina” do Sahara Ocidental, reivindicado pela sua parte pela Argélia, e que a Espanha considera o plano de autonomia marroquino como o “base única” para resolver o conflito, Mohammed VI exorta a França: sem um passo em frente do Eliseu nesta matéria, a crise bilateral não pode ser superada. Após longa hesitação, a mudança de pé finalmente ocorreu. Numa carta ao rei em julho, o Presidente Emmanuel Macron reconheceu que “o presente e o futuro do Sahara Ocidental fazem parte do quadro da soberania marroquina”, abrindo caminho para a reconciliação. Mehdi Qotbi ficou aliviado, insistindo que “A França e Marrocos têm uma amizade de longa data que não deve ser posta em causa”.

Se repetir que só quer que a França ame Marrocos tanto quanto ele o ama, o artista de 73 anos nega qualquer papel nesta reaproximação. Somos solicitados a acreditar nele, mas a dúvida é permitida se julgarmos pelo seu currículo. Formado pelas Belas Artes de Toulouse, o homem é certamente um pintor, paixão à qual diz se dedicar desde a adolescência, mas não só. Em 1992, fundou o Círculo de Amizade Franco-Marroquino, reunindo líderes de todos os lados. A associação então permite que ele “conhecer toda a classe política francesa e desenvolver uma diplomacia paralela”, explica, em 2018, ao jornal online marroquino, Mídia24. No final da década de 1990, o reino era muito sensível à sua imagem. A publicação de Nosso amigo o rei (Gallimard, 1990), o incêndio de Gilles Perrault contra Hassan II, teve o efeito de uma bomba.

Um gesto altamente político

Na sua nova função, Mehdi Qotbi não é apenas um artista, mas também um agente de influência para o palácio marroquino, e está a expandir a sua rede. Sua agenda já inclui Dominique de Villepin, conhecido em um avião em 1984, quando este era conselheiro da embaixada da França nos Estados Unidos, mas também Jack Lang, de quem se tornou próximo após sua nomeação como ministro da Cultura, em. 1981. Foi outro devoto de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy, que o trouxe para a Ordem das Artes e Letras dez anos depois. Uma consagração oficial à qual se seguiram muitos outros: cavaleiro da Legião de Honra de Jacques Chirac, elevado a oficial de Nicolas Sarkozy, promovido a comandante de François Hollande. Entretanto, o Estado francês comprou cerca de vinte das suas pinturas.

