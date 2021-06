Jovem alvejado a tiros no Taquari não resiste aos ferimentos e morre no Pronto-Socorro

O jovem Leonardo Lima de Souza, de 22 anos, mais conhecido como ‘Léo’, alvejado a tiros na tarde desta quarta-feira, 2, na rua do Passeio, no bairro Taquari, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 22h no Pronto-Socorro da capital.

Segundo informações da polícia, Leonardo tinha acabado de sair da casa de sua avó quando homens se aproximaram em uma caminhonete de cor prata e efetuaram vários tiros na direção da vítima. Leonardo foi atingido com dois tiros nas costas, um no braço e outro na região do peito.