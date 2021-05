Jovem de 19 anos morre em acidente na Estrada Transacreana

A jovem Thays Sousa da Silva, de 19 anos, sofreu um grave acidente de trânsito em sua motocicleta e morreu na tarde deste sábado, 15, no km 40 da Rodovia AC-90, na Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de um amigo, Thays e uma amiga trafegavam em uma motocicleta no sentido zona urbana-zona rural para passar o final de semana em uma fazenda, quando no km 40 perdeu o controle da moto ao fazer uma curva e caiu em um barranco às margens da rodovia. Na queda, Thays quebrou o pescoço. Já sua amiga sofreu apenas escoriações.

Populares que presenciaram o acidente ajudaram as vítimas, colocaram Thays em uma caminhonete e acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que interceptou o veículo no km 14 da estrada Transacreana. Quando o médico foi analisar a vítima que estava desacordada, ela se encontrava morta.

Thays foi encaminhada na caminhonete ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local do acidente para os trabalhos do Perito. Um amigo de Thays informou na sede do Instituto Médico Legal, que ela havia tirado a habilitação para dirigir no dia 14 de abril e ainda estava aprendendo a conduzir a motocicleta.