Jovem é decapitado por fio caído devido temporal na zona rural de Acrelândia

O motoqueiro Lucas Silva morreu na tarde desta terça-feira, 06, após ser decapitado por um fio de energia, em Acrelândia. Conforme informações preliminares, o fio estava atravessado na via em decorrência do temporal. O acidente ocorreu no ramal da Linha 3, do projeto Orion.

Segundo relatos, após um vento forte, um poste caiu e a afiação ficou exposta no meio do ramal, o motoqueiro não avistou o fio no qual atingiu seu pescoço, decepando sua cabeça e levando a óbito no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

De acordo com informações, o corpo do jovem deverá ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.