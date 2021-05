Jovem é ferido com tiro enquanto chegava em casa no Boa União

Jhon Wilian de Oliveira Cavalcante, 18 anos, foi ferido com um tiro em via pública no final da tarde deste domingo, 30, na rua Boa União, mais conhecida como rua das Mangueiras, no bairro Boa União, na Baixada da Sobral em Rio Branco (AC).

De acordo com informações da Polícia, Jhon Wilian saiu de sua casa na moto para ir até a padaria e na volta enquanto chegava na frente de sua residência foi abordado por dois homens não identificados em uma motocicleta, o passageiro em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção da vítima que foi atingida no pé direito. Mesmo ferido Wilian ainda conseguiu sair de dentro de sua casa. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, fez patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, porém não obtiveram êxito.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.