Jovem é ferido com um tiro no abdômen enquanto transitava em moto no João Eduardo

O jovem Mateus Dias dos Santos, de 19 anos, foi ferido com um tiro na tarde desta sexta-feira, 12, no Beco do Adílio, no bairro João Eduardo, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o fato, Mateus e outro homem estavam transitando em uma motocicleta no beco quando, dois criminosos efetuaram vários tiros na direção da dupla. Mateus, que estava na garupa da moto, foi atingido com um tiro no abdômen. Após ser ferido, a vítima e o seu comparsa seguiram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 2° Distrito), Mateus foi deixado no local pelo seu comparsa.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, o estado de saúde do paciente é estável.

A Polícia Militar foi acionada por populares que relataram disparos de arma de fogo na região, mas não souberam que houve feridos. Ninguém foi preso.