Transbordamento do São Francisco causa prejuízos a moradores da Sapolândia

As chuvas que caíram no último final de semana deixaram diversos moradores atingidos pelos transbordamentos do Igarapé São Francisco, Dias Martins e Batista, desolados e angustiados por perderam o pouco que tinham.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, mais de 425 ocorrências foram atendidas em Rio Branco na sexta-feira, 5, e na madrugada de sábado, 6.

Foto: Kennedy Santos/ac24horas

A chuva que atingiu Rio Branco desde as 19 horas da noite de quinta-feira, 4, elevou o nível das águas dos igarapés São Francisco e Batista. Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil, Major Cláudio Falcão, a chuva causou alagamentos em pelo menos 12 bairros.