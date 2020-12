Jovem é morto com 5 tiros enquanto tomava tereré em distribuidora na Baixada da Sobral

Saulo Isaías de Pinho, de 19 anos, foi ferido com 4 tiros em via pública e morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta segunda-feira, 28. O crime na rua Raimundo Melo, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Saulo e um amigo estavam na frente de uma distribuidora tomando tereré, quando quatro homens não identificados se aproximaram em um veículo de cor preto. Um dos criminosos em posse de uma arma de fogo efetuou 10 tiros na direção das vítimas. Saulo foi atingido com dois tiros na perna, um no ombro, um no nariz e outro na cabeça. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu correr alguns metro e caiu na rua. Após a ação, os criminosos fugiram do local. O amigo de Saulo saiu ileso durante o ataque.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Ao dar entrada ao hospital, Saulo não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de emergência.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do veículo e dos criminosos fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia não soube informar a motivação do crime.