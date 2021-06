Jovem é preso com cocaína saindo de Senador Guiomard com destino a Rio Branco em táxi

Agentes da Polícia Civil da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) realizaram a prisão de um traficante na tarde desta terça-feira, 29, que transportava 700 gramas de cocaína pura saindo de Senador Guiomard com destino a Rio Branco. A prisão ocorreu por volta das 15 horas.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, os agentes realizaram a prisão no momento em que o traficante, que não foi identificado, saia da cidade em um táxi compartilhado. Na saída, os policiais pediram para revistar o carro e na averiguação encontraram os entorpecentes.

No momento, os policiais deram voz de prisão ao passageiro, que afirmou que o taxista não participava do esquema de transporte de drogas. Ele foi detido em flagrante e levado para delegacia, junto com o material, posteriormente foi encaminhado ao Complexo Penitenciário.

O suspeito responderá por tráfico de drogas podendo pegar de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1500 dias-multa.