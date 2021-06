Ufac divulga edital para auxílio alimentação no valor de R$ 250 para alunos da instituição

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), tornou público nesta terça-feira, 29, o edital que trata do Auxílio Alimentação Emergencial (AAE) destinado aos estudantes da instituição. O edital foi divulgado no site da instituição.

O auxílio será destinado aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados em cursos de graduação, modalidade presencial, na instituição. O intuito é minimizar os efeitos decorrentes da suspensão das atividades dos Restaurantes Universitários – RUs, de maneira a contribuir para a manutenção da necessidade básica de alimentação.

Serão disponibilizados 930 bolsas no valor de R$ 250,00. Sendo 620 bolsas para alunos do campus Rio Branco e 310 para alunos do campus de Cruzeiro do Sul (AC). O pagamento das bolsas será condicionado ao repasse financeiro do Ministério da Educação (MEC) à Ufac.

As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 01 de julho e encerram no dia 7 de julho pelo link: https://sistemas2.ufac.br/bolsas_proaes/login/?next=/bolsas_proaes/.

O Auxílio Alimentação Emergencial será pago pelo período de quatro meses, a contar do mês de julho de 2021, podendo ser prorrogado, enquanto durar o período de pandemia do covid-19.

