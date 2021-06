Jovem é preso com sinais de embriaguez após capotar carro dentro de igapó

Wesley Widma Santiago Torres, de 22 anos, foi preso nesse domingo, 6, após perder o controle de um veículo e capotar o carro dentro de um igapó, próximo à ponte do Rio Môa, na cidade de Cruzeiro do Sul. Ele foi detido em flagrante pela Polícia Militar com sinais de embriaguez alcoólica.

O rapaz perdeu o controle do veículo na Rodovia AC-405, localizada entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, próximo à curva da Mariola.

Testemunha que ajudaram o homem a sair do veículo afirmaram ao Pelotão de Trânsito da Polícia Militar que ele não conseguia falar devido ao visível estado de embriaguez. Homens do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência ainda mergulharam no rio em buscas de possíveis passageiros do veículo, mas constataram que não havia mais ninguém além do motorista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) levou o condutor ao Hospital Regional do Juruá. Depois da unidade hospitalar, o jovem foi encaminhado pela Polícia Militar à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul.