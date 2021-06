Primeiro final de semana de junho não registra morte por Covid-19 em Cruzeiro do Sul

O Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul não registrou mortes por Covid-19 neste final de semana. Foram dadas 6 altas médicas e 11 pessoas foram internadas durante esses dois dias.

Nesta segunda-feira, 7, há um total de 38 pacientes na unidade hospitalar. São 25 na ala clínica e 13 Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Hospital Regional do Juruá em Cruzeiro do Sul, além de moradores das 5 cidades do Vale do Juruá, Feijó, Tarauacá e parte do Amazonas, chegou a receber pacientes de Covid-19 também de Rio Branco, Santa Rosa do Purus e Senador Guiomard.

Nesta segunda, dos 13 pacientes que estão na UTI, 4 são de Cruzeiro do Sul, 3 de Tarauacá,1 Feijó,1 de Mâncio Lima, 1de Rodrigues Alves, 1 de Marechal Thaumaturgo e de 2 Ipixuna.