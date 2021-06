Governo declara situação de emergência na área onde está localizada a ETA II

Com a chegada do período de escassez de chuvas que se estende até a primeira quinzena de outubro, o governo do Acre demonstra extrema preocupação com o abastecimento de água na capital Rio Branco.

Tanto que o governador Gladson Cameli decretou no Diário Oficial desta segunda-feira, 7, Situação de Emergência na área onde está localizada a captação de água da Estação de Tratamento – ETA II, em Rio Branco.

Um relatório produzido pelo Departamento Estadual de Água e Saneamento, informa acerca do processo erosivo na encosta do Rio Acre, bem como o movimento de massa na área d a captação de água da ETA II, o que vem acarretando sérios problemas em todas as estruturas físicas, principalmente na lagoa de decantação, com a presença de fissuras, trincas, rachaduras, desabamento das passarelas de circulação, rompimento da estrutura do extravasor e sinais semelhantes na subestação de energia, gerando insegurança e comprometendo o seu regular funcionamento.

A estimativa é que o comprometimento da ETA II, localizada na região da Sobral, em meio à pandemia provocada pela COVID-19, pode comprometer em até 63% o fornecimento de água em Rio Branco, prejudicando cerca de 250 mil pessoas.

Com a Situação de Emergência na área onde está localizada a captação de água da Estação de Tratamento – ETA II, o governo espera agir com a eficiência necessária para o que o decreto chama de iminente possibilidade de desastre decorrente da incidência de desabastecimento do sistema de água.