Rio Branco inicia vacinação de pessoas com 40 anos que compõem 4ª etapa contra Covid-19

Dando continuidade a vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Rio Branco, (Semsa) inicia a vacinação de p essoas de 40 anos que compõem a 4º etapa da vacinação nesta segunda-feira, 7, em dez pontos na capital. A vacinação ocorre das 8h às 16h.

Para tomar a vacina, o profissional só precisa apresentar o contracheque ou declaração da empresa onde trabalha, documento com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e ser incluído na planilha da vacinação.

A Semsa montou também dois ponto de drive-thru, um no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac) e outro na Arena Acreana para vacinar os servidores da Educação.

A prefeitura disponibilizou cinco pontos de vacinação espalhados pela cidade, confira ao final do texto, lembrando que no caso do drive-thru no antigo pátio do Detran em frente ao 7 BEC é exclusivo para a segunda dose destinada aos idosos.