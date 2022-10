Jovem que amputou as pernas após cair em prensa de sucata no AC se recupera em casa: ‘Só pensava na minha família’

John Lennon dos Reis, de 27 anos, precisou amputar as duas pernas após um acidente com uma prensa enquanto trabalhava em um sucatão no dia 7 de setembro em Rio Branco. Ele caiu na máquina e teve as pernas esmagadas. Passado mais de um mês do acidente, ele está em casa no bairro Belo Jardim, em Rio Branco, e diz estar grato por ter sobrevivido.